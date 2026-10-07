Кулинария

Картошку перед духовкой варю ровно 7 минут: затем встряхиваю кастрюлю — корочка получается совсем другой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Зачем варить картошку 7 минут перед запеканием...

ПроКазань

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У запеченной картошки особенно хороши те кусочки, у которых поверхность не гладкая, а шероховатая, с множеством поджаренных краев. Получить такую корочку помогает простой прием: картофель сначала недолго отваривают, а потом несколько раз энергично встряхивают прямо в кастрюле.

За 7 минут в кипящей воде середина еще не успевает приготовиться полностью, зато наружный слой становится мягче. При встряхивании он слегка разрушается и покрывается крахмалистой «бахромой». В духовке именно эти неровности подсыхают и подрумяниваются сильнее, чем ровный срез сырой картошки.

Что понадобится

На 3–4 порции:

  • картофель — 1 кг;

  • растительное масло — 3 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;

  • паприка — 1 ч. л. по желанию.

Лучше нарезать клубни примерно одинаковыми кусками по 4–5 см. Мелкая нарезка за семь минут может развариться по краям слишком сильно.

Сначала кастрюля, потом духовка

  1. Картофель очистите, крупные клубни разрежьте на одинаковые куски.

  2. Опустите их в кипящую подсоленную воду. После повторного закипания варите ровно 7 минут при умеренном кипении.

  3. Слейте воду через дуршлаг, верните картофель в горячую кастрюлю и оставьте без крышки примерно на минуту. Лишний пар должен уйти.

  4. Накройте кастрюлю крышкой и несколько раз хорошо встряхните. Края картофеля должны стать неровными и слегка рыхлыми, но сами куски не должны разваливаться.

  5. Добавьте масло, перец, чеснок и паприку. Осторожно перемешайте.

  6. Разложите картофель на противне в один слой, оставляя между кусками свободное пространство. Запекайте при 220 градусах примерно 35–45 минут, один раз перевернув.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После варки не торопитесь сразу добавлять масло. Дайте картошке минуту обсохнуть в горячей кастрюле и только потом встряхивайте. Чем меньше свободной воды останется на поверхности, тем быстрее она начнет запекаться, а не пропариваться».

Зачем картошку встряхивать

Если отправить отваренные кусочки в духовку совершенно гладкими, они тоже подрумянятся, но корочка получится более ровной и тонкой. После встряхивания площадь поверхности увеличивается: появляются мягкие крахмалистые края, которые контактируют с горячим маслом и воздухом.

При этом семь минут — ориентир именно для крупных кусков. Небольшой молодой картофель или мелкая нарезка могут размягчиться раньше, поэтому лучше следить за состоянием поверхности: края уже должны легко повреждаться, а середина оставаться плотной.

Готовая картошка становится насыщенно-золотистой снаружи и легко прокалывается ножом внутри. Если корочка еще бледная, а мякоть уже мягкая, последние несколько минут можно подержать противень на верхнем уровне духовки.

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