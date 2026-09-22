Ученые РГПУ оценили влияние цифровизации на мышление детей

Современные младшие школьники быстрее обрабатывают информацию, но чаще испытывают трудности с глубоким и системным мышлением. К такому выводу пришли ученые РГПУ имени А. И. Герцена, обобщившие результаты 66 исследований за 2010–2024 годы, пишет ПроКазань.

Специалисты изучили, как цифровизация повлияла на познавательное развитие детей. Главный вывод исследования заключается в том, что скорость обработки информации стала одним из ключевых факторов успешного обучения, однако глубина анализа и способность выстраивать сложные связи при этом ослабевают.

Доцент института психологии РГПУ имени А. И. Герцена Юлия Пежемская отметила, что современные дети хорошо справляются с заданиями, где нужно быстро реагировать и переключаться. Но задачи, требующие выстраивания причинно-следственных связей и удержания сложной логики, даются им труднее.

По словам эксперта, это не означает, что нынешние школьники стали хуже. Скорее, изменился их интеллектуальный профиль.

Исследование показало, что за последние 15 лет познавательная сфера младших школьников заметно изменилась. У детей чаще фиксируется нехватка системности и глубины мышления. Им сложнее выполнять задания, где необходимы вдумчивый анализ и понимание причинно-следственных связей.

Кроме того, специалисты отметили снижение познавательной мотивации. Детям стало менее интересно узнавать новое ради самого процесса познания.

Еще одной проблемой названы метапредметные компетенции, в том числе планирование и рефлексия. Школьникам труднее выделять ключевые связи в задаче и составлять целостный план действий.

Пежемская подчеркнула, что перед педагогами сегодня стоит новая задача. По ее словам, важно не только учить ребенка думать, но и формировать у него желание думать.

При этом скорость обработки информации становится значимым фактором учебной успешности. Дети лучше справляются с быстрыми заданиями, легко переключаются между символами на экране и ориентируются в потоке зрительной информации.

Однако, как отметила эксперт, скорость без глубины не помогает решать сложные жизненные задачи. По ее словам, у детей с высокой активностью в цифровой среде может страдать произвольное внимание к сложным текстовым материалам. Им труднее сосредоточиться на тексте, который требует внимательного чтения.

Наиболее высокие результаты по нейропсихологическим методикам показывают дети со средней интернет-активностью. Они эффективнее используют функции программирования и контроля, а также допускают меньше ошибок при зрительном и слухоречевом запоминании.

Психолог назвала это «золотой серединой». По ее словам, как полный отказ от гаджетов, так и бесконтрольное пребывание в цифровой среде могут быть неблагоприятны для развития.

Исследователи также выявили связь между успешностью чтения и развитием пространственных и вербальных компонентов мышления. При этом освоение счетных операций оказалось связано прежде всего с показателями пространственного мышления.

Отдельно специалисты сравнили детей, обучающихся в традиционной образовательной среде, и школьников, в обучении которых используются гаджеты. Первые чаще опираются на категоризацию, осмысление, обобщение информации и когнитивный контроль. Вторые больше используют образные элементы учебного материала, интуицию и непроизвольное внимание.

Пежемская отметила, что привычные представления о норме в обучении нуждаются в пересмотре. По ее словам, без новых исследований будет сложно выстроить эффективную систему образования для современных детей.

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