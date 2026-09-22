Эксперт рассказал, когда лось может стать опасным для человека

В Ленинградской области начался пик осеннего гона лосей. Первые признаки такого поведения у животных появились еще в конце августа, а основная фаза приходится на сентябрь и начало октября, рассказал доцент кафедры зоологии и генетики факультета биологии РГПУ имени А. И. Герцена Юрий Петруненко, пишет ПроКазань.

По словам специалиста, в этот период лоси становятся не столько агрессивными, сколько более возбужденными, активными и менее склонными уступать дорогу. В первую очередь это касается взрослых самцов.

При этом зоолог подчеркнул, что гон не делает лося животным, которое без причины нападает на любого встречного. Опасность для человека возникает прежде всего при резком приближении к зверю, попытке преследовать его или перекрыть путь к отступлению.

Негативную реакцию могут вызвать попытки подойти к лосю ради фотографии, окружить его, прогнать криками или предметами. Петруненко отметил, что человек или автомобиль обычно не воспринимаются самцом как соперник. Однако если человек быстро приближается, оказывается между животными или загоняет лося в место, откуда тот не может уйти, зверь может воспринять ситуацию как прямую угрозу.

Эксперт также не советует имитировать голос лося. Во время гона такой звук способен привлечь самца.

О возбуждении животного могут говорить прижатые назад уши, поднятая шерсть на холке, опущенная голова, облизывание губ, удары копытом и медленное движение в сторону человека.

Если лось заметил человека, но сохраняет дистанцию, лучше остановиться и спокойно отойти, оставив животному свободный путь. Нельзя приближаться, пытаться кормить зверя или становиться между ним и лесом.

Отдельную опасность может создать свободно бегающая собака. Лось способен воспринять ее как потенциального хищника, поэтому питомца следует держать на коротком поводке и не подпускать к дикому животному.

В период гона самцы активно ищут самок, чаще перемещаются и могут выходить за пределы привычных участков. Они оставляют пахучие метки, разгребают землю копытами и издают характерные глухие звуки.

При встрече друг с другом самцы оценивают размеры и поведение соперника. Чаще всего такие контакты заканчиваются демонстрацией силы и отходом более слабого животного, но между равными самцами возможны настоящие поединки.

Петруненко также опроверг мнение, что лоси выходят на трассы из-за потери ориентации. По его словам, животные не теряют способность ориентироваться. Во время гона самцы просто чаще и дальше перемещаются в поисках самок, из-за чего повышается вероятность их выхода на автомобильные дороги.

С этим же периодом совпадают сезонные перемещения и расселение молодых животных. В другое время лосей могут привлекать придорожная растительность, минеральные вещества, а зимой — расчищенные дороги, по которым легче передвигаться.

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