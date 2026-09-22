В Киеве дизель на части АЗС подорожал выше 100 гривен за литр

На отдельных автозаправках Киева стоимость дизельного топлива превысила 100 гривен за литр. В частности, на станции сети SOCAR ценник достиг 104 гривен, что составляет примерно 2,32 доллара, сообщает mk.ru. Фотографии ценников опубликовал телеканал «Новости. Live».

На розничные цены влияет зависимость страны от импорта нефтепродуктов. Дополнительным фактором стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, из-за которого возникли сложности с поставками на международные рынки.

У других операторов дизель пока стоит меньше 100 гривен, однако на нескольких городских АЗС топливо уже преодолело этот уровень. С начала сентября бензин и дизель на Украине подорожали более чем на 10%.

Дальнейшее изменение стоимости топлива будет зависеть от внешней конъюнктуры и устойчивости зарубежных поставок.