Эксперт ЦОК АПК рассказал о профилактике бешенства

Ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Дата была учреждена по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения и приурочена к памяти Луи Пастера, создавшего первую вакцину против этого заболевания. О профилактике бешенства рассказал заместитель директора Донского филиала ЦОК АПК Александр Ключников, пишет ПроКазань.

Бешенство остается одной из значимых зоонозных инфекций и представляет серьезную угрозу для здоровья людей и животных. По данным СМИ, в 2026 году случаи заболевания среди животных регистрировались в странах Европы, Азии и Африки.

Активные очаги инфекции отмечались как минимум в 16 российских регионах — от Подмосковья до Алтайского края. Только в августе 2026 года в России было зафиксировано 88 случаев бешенства у животных, что на 14% больше показателя предыдущего месяца.

Ключников подчеркнул, что после появления симптомов эффективного лечения бешенства не существует. Главной мерой защиты остается профилактика.

Бешенство — это острое вирусное зоонозное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Его возбудителем является РНК-содержащий вирус Rabies virus из семейства Rhabdoviridae, рода Lyssavirus.

По словам эксперта, бешенство относится к инфекциям, общим для человека и животных. При этом заболевание имеет абсолютную летальность: если вирус достиг мозга и появились клинические признаки, спасти человека или животное невозможно.

Особенность возбудителя заключается в выраженной нейротропности. Вирус не распространяется через кровь, а проникает в периферические нервные окончания и движется по нервным волокнам в центральную нервную систему со скоростью около трех миллиметров в час.

Именно этим объясняется различная продолжительность инкубационного периода. Он может составлять от семи дней до года и более, но в среднем длится один-два месяца. Срок зависит от места укуса, количества вируса и расстояния до центральной нервной системы.

Когда вирус поражает центральную нервную систему, развивается необратимое воспаление головного или спинного мозга.

Резервуаром возбудителя являются дикие плотоядные животные, включая лисиц, енотовидных собак, волков и летучих мышей. В городских условиях источником риска могут быть бродячие собаки и кошки. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 99% случаев заражения людей связаны с укусами собак.

Во внешней среде вирус бешенства неустойчив. Он инактивируется при кипячении, под действием прямых солнечных лучей, дезинфицирующих средств и мыльных растворов. При низких температурах возбудитель может сохраняться в замороженных тканях в течение многих месяцев.

Ключников отметил, что специалисты Донского филиала ЦОК АПК контролируют эпизоотическую обстановку, проводят профилактику зоонозных инфекций и работают над обеспечением безопасности животноводческих объектов.

В лаборатории по диагностике африканской чумы свиней и других особо опасных заболеваний животных регулярно исследуют биоматериал на наличие возбудителя бешенства. Это позволяет своевременно принимать меры для предотвращения распространения инфекции.

По данным на 15 сентября 2026 года донские специалисты провели более 26 тысяч исследований на инфекционные и паразитарные болезни животных. По итогам исследований сельхозпроизводителям были даны рекомендации по профилактике.

Вакцинация остается ключевым способом профилактики бешенства. Профилактическая иммунизация необходима животным, а также людям из групп риска, включая ветеринаров, охотников и работников зоопарков.

Эксперт напомнил, что сейчас известно более 50 зоонозов. Среди них — туляремия, сибирская язва, ящур, бруцеллез, лептоспироз, кампилобактериоз, сальмонеллез, токсоплазмоз, клещевой энцефалит и птичий грипп.

По словам Ключникова, своевременная профилактика и выявление возбудителя являются важными условиями ветеринарной безопасности. Для этого в лаборатории Донского филиала проводят скрининговые исследования разными методами, которые позволяют выявлять сам возбудитель или специфические антитела.

Среди профилактических мер специалисты называют дегельминтизацию, борьбу с эктопаразитами, соблюдение правил гигиены, регулярные ветеринарные осмотры сельскохозяйственных и домашних животных, а также вакцинацию.

При контактах с дикими животными специалисты рекомендуют не приближаться к ним, не кормить, не гладить и не брать в руки. Безопасной считается дистанция не менее 50 метров.

Если дикое животное появилось рядом, нужно медленно отступать, не теряя его из виду. Эксперты советуют избегать прямого зрительного контакта, поскольку он может восприниматься как угроза.

Если избежать контакта невозможно, рекомендуется визуально увеличить свой силуэт, например поднять предметы одежды, и говорить громким низким голосом. Бежать нельзя, так как это может спровоцировать преследование.

Снизить риск зоонозных инфекций помогают санитарная и личная гигиена, исключение контактов домашних и сельскохозяйственных животных с дикими и больными особями, регулярный мониторинг состояния животных, своевременная вакцинация и обращение к специалистам.

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