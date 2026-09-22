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Студенты чаще используют ИИ как внешнего критика

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Студенты применяют искусственный интеллект в учебе по пяти основным стратегиям. К такому выводу пришли ученые РГПУ имени А. И. Герцена, которые провели фокус-группы со студентами разных направлений, пишет ПроКазань.

По словам проректора по научной работе РГПУ имени А. И. Герцена Анастасии Микляевой, исследователи выделили делегирующую, ориентирующую, диалоговую, критическую и координирующую стратегии взаимодействия с нейросетями.

Самой распространенной оказалась критическая стратегия. О проверке фактов, оценке ответов искусственного интеллекта и использовании его как внешнего критика сообщили 85% участников.

Более 83% опрошенных заявили, что осознанно определяют границы делегирования задач нейросетям. Такая модель относится к делегирующей стратегии.

Ориентирующую стратегию выбрали 61% студентов. В этом случае искусственный интеллект помогает составить план работы и определить первый шаг.

Диалоговую стратегию, при которой нейросеть выступает в роли наставника и когнитивного тренажера, используют 63% респондентов.

Реже всего участники исследования отмечали координирующую стратегию. Она предполагает управление совместной распределенной деятельностью человека и искусственного интеллекта во времени. Такой подход указали 56% студентов.

Микляева подчеркнула, что образовательный эффект от применения нейросетей зависит не от частоты их использования, а от того, насколько качественно технология включена в познавательную деятельность.

По словам проректора, важны цель обращения к искусственному интеллекту, субъективная ценность учебной задачи, исходный уровень компетенций и способность студента сохранять самостоятельный контроль над работой.

Она считает, что взаимодействие студентов с ИИ нужно оценивать не по формальному признаку использования, а по глубине вовлеченности в выполнение учебных задач. Важным становится понимание того, зачем и как студент обращается к нейросети.

В РГПУ имени А. И. Герцена влияние новых технологий на учебу школьников и студентов изучают в лаборатории «Когнитивные исследования в образовании». В университете также принята политика использования нейросетевых технологий в научно-образовательной деятельности.

Кроме того, в вузе внесли изменения в редакционную политику научных журналов по вопросам применения ИИ, подготовили протокол использования нейросетей в учебном процессе и создали экспертные советы по этике искусственного интеллекта.

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