Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов
В Калининградской области туристы и местные жители столкнулись с трудностями при выезде с территории национального парка «Куршская коса» в выходные 1 и 2 августа. О транспортной проблеме сообщили губернатору региона Алексею Беспрозванных, пишет ИА «Русский Запад».
По данным издания, недовольство пассажиров связано с нехваткой мест в общественном транспорте, который ходит между Зеленоградском и населенными пунктами на Куршской косе. В пиковые дни желающих уехать оказывается больше, чем могут вместить автобусы.
Ситуацию осложняет порядок посадки. Поскольку в автобусах нет кондукторов, билеты продают водители. Из-за этого пассажиры заходят только через переднюю дверь, что приводит к очередям на остановках и давке в салоне.
Источники отмечают, что нехватка автобусов особенно остро стала ощущаться со второй половины июля, когда туристический сезон подошел к пику. Из-за проблем с общественным транспортом часть отдыхающих вынуждена пользоваться такси.
Поездка из поселка Лесной до Зеленоградска, как сообщается, может стоить около семисот шестидесяти рублей. Для многих туристов это становится вынужденной альтернативой ожиданию автобуса.
Проблемы с транспортом на Куршской косе фиксировались и раньше. Перебои на маршруте Калининград — Морское отмечались еще осенью 2025 года. За год до этого национальный парк называли одним из ключевых объектов всероссийской программы развития экологического туризма.
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