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Создателям из стран под санкциями грозит потеря доступа к мировому Android

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Google введет обязательную проверку разработчиков приложений для Android, которая затронет авторов из стран и территорий, находящихся под санкциями США, сообщает Ars Technica.

После запуска новых правил разработчики из Ирана, Кубы, КНДР и находящихся под санкциями территорий Украины не смогут пройти подтверждение личности. Из-за этого их возможности по распространению приложений за пределами этих регионов будут ограничены.

Первые изменения начнут действовать с 30 сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. На сертифицированных устройствах Android установка приложений от неподтвержденных разработчиков будет блокироваться, даже если программы распространяются не через магазин Google Play.

Полностью внедрить новую систему Google планирует в 2027 году. Для прохождения проверки разработчикам потребуется подтвердить личные данные и оплатить небольшой сбор.

При этом пользователи устройств в подсанкционных странах не смогут воспользоваться такой процедурой. Как отмечает издание, сначала сведения об этом появились в разделе ответов на частые вопросы Google, а затем представитель компании подтвердил, что разработчики из этих регионов пройти проверку не смогут.

После вступления правил в силу установка неподтвержденных установочных файлов приложений останется возможной, но станет сложнее. Google готовит расширенный порядок такой установки: он будет сопровождаться предупреждениями, дополнительными действиями со стороны пользователя и обязательным ожиданием в течение двадцати четырех часов.

В компании объясняют изменения борьбой с мошенническими приложениями и утверждают, что Android сохранит статус открытой платформы. Однако возможность распространять приложения по всему миру будет зависеть не только от проверки разработчика, но и от действующих санкционных ограничений США.

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