Наука

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани прошла конференция по археологии Волжс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казань съехались археологи со всей России — в городе открылась конференция, посвященная Волжской Булгарии. Ученые представили свежие находки и обсудили, как современные методы помогают переписывать историю средневековья.

Почетным гостем форума стала Гульнур Хузина. Она вдова Фаяза Хузина — археолога, под руководством которого в разные годы шли масштабные раскопки в Болгаре, Биляре, Елабуге и самой Казани. Именно эти памятники дали науке много ключевых артефактов эпохи Волжской Булгарии.

Участники не раз вспоминали вклад Хузина в изучение региона. Начатые им работы продолжаются: сейчас исследователи строят планы новых экспедиций на уже открытых городищах и присматриваются к перспективным участкам.

Для Казани такая конференция — не просто научное событие, а повод напомнить о глубоких исторических корнях города. Организаторы надеются, что обмен опытом укрепит связи между региональными и столичными школами археологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

королевские тараканы

Новости Татарстана

день назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

квадрокоптер напрокат в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

Технологии

день назад

Российские операторы перестанут тарифицировать мессенджер МАКС с 1 августа

Новости России

день назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор

Технологии

день назад

В Steam на время акции подешевели четыре игры

Технологии

день назад

Тизер Call of Duty: Modern Warfare 4 вызвал восторг графикой
Новости Татарстана
48 минут назад

«День коня – 2026» отмечают в Арском районе Татарстана

1 августа в Арском районе Татарстана пройдет пр...

Технологии

42 минуты назад

OpenAI обнаружила новые случаи выхода ИИ-агентов за пределы песочницы

Технологии

час назад

Redmi K100 Pro попал на рендер в глубоком красном цвете

Новости Татарстана

час назад

Санникова: При Иванове Татарстан укрепил позиции одного из главных турцентров

Технологии

2 часа назад

Акции Apple упали почти на 10% из-за слабого прогноза выручки
Четверть автовладельцев в Татарстане проезжают ...
Новости Татарстана
2 часа назад

Четверть автовладельцев в Татарстане проезжают менее 10 тыс. км за год

Новости Казани

2 часа назад

«Акрон» уступил казанскому «Рубину» во втором туре РПЛ

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане проходит месячник по профилактике африканской чумы свиней

Технологии

3 часа назад

Доцент МИРЭА назвал SMS-коды на Госуслугах главной уязвимостью
«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает