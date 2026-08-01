В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

В Казань съехались археологи со всей России — в городе открылась конференция, посвященная Волжской Булгарии. Ученые представили свежие находки и обсудили, как современные методы помогают переписывать историю средневековья.

Почетным гостем форума стала Гульнур Хузина. Она вдова Фаяза Хузина — археолога, под руководством которого в разные годы шли масштабные раскопки в Болгаре, Биляре, Елабуге и самой Казани. Именно эти памятники дали науке много ключевых артефактов эпохи Волжской Булгарии.

Участники не раз вспоминали вклад Хузина в изучение региона. Начатые им работы продолжаются: сейчас исследователи строят планы новых экспедиций на уже открытых городищах и присматриваются к перспективным участкам.

Для Казани такая конференция — не просто научное событие, а повод напомнить о глубоких исторических корнях города. Организаторы надеются, что обмен опытом укрепит связи между региональными и столичными школами археологии.