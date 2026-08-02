Частные школы Казани просят до миллиона рублей за год обучения

Родителям казанских школьников придется раскошелиться: частные школы города просят от 35 тысяч до миллиона рублей в год. В некоторых заведениях ценник еще выше — например, в «Академии Бала-Сити» старшеклассникам озвучивали сумму больше миллиона.

Самые дорогие — Международная школа Казани (ISK). Там вступительный взнос — 265 тысяч, а ежемесячная плата доходит до 179 тысяч. За эти деньги обещают уроки на английском, носителей языка и помощь с домашним заданием до вечера. Второй кампус на Мавлютова дешевле — от 89 тысяч в месяц.

Есть и бюджетные варианты. Православная гимназия берет 35 тысяч в месяц, школа «Нур» — 40 тысяч, «Индивид.Ум» — 58 тысяч. Но в некоторые уже не попасть: в «Елене-Сервис» первые классы набрали еще в январе, в гимназии набор тоже закрыт.

Почти везде при поступлении ждут тесты и собеседования. А вот в школе «Золотые бусины» отбора нет, зато нет и лицензии — дети на семейном обучении. В UniSchool после 9 класса придется искать другую школу — там нет старших классов.

Выбор огромный: от школ с бассейном и нейропсихологами до православной гимназии. Главное — успеть до сентября.