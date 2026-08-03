Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Энди Беттс, редактор издания How-To Geek, считает, что в 2026 году новый смартфон покупать не стоит. По его словам, сейчас рынок находится не в лучшем положении для таких покупок, и лучше немного подождать. Об этом сообщает How-To Geek.

Главная претензия автора — отсутствие заметного прогресса. Между поколениями устройств разница практически не видна, а даже относительно недорогие модели работают достаточно быстро. Кроме того, из-за кризиса на рынке памяти новые аппараты могут оказаться в чем-то хуже старых: например, получить более медленную память или уменьшенные сенсоры камер с расчетом на то, что искусственный интеллект компенсирует этот недостаток.

В то же время Беттс напоминает, что современные смартфоны на Android и iOS рассчитаны на длительную поддержку, поэтому старым устройством можно пользоваться дольше, чем раньше. Тем, кто все же решил обновить телефон, журналист советует присмотреться к вторичному рынку.

В конце июля похожую мысль высказало издание BGR: оно обратило внимание, что без поддержки Google Play остались смартфоны на Android 6 Marshmallow, вышедшей в 2015 году, и использовать их становится заметно сложнее.