Новости Казани

В Казани инспекторы ДПС помогли роженице добраться до РКБ по пробкам

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Вечером в Казани инспекторы ДПС устроили настоящую гонку со временем: у пассажирки такси прямо в пути начались схватки. Произошло это в час пик на улице Дзержинского, когда город стоял в заторах. Водитель не растерялся, остановил патрульных и попросил помощи. Инспекторы включили мигалки и довезли женщину до родильного дома РКБ без задержек, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Сейчас жизни мамы и малыша ничего не угрожает. Роженица искренне поблагодарила полицейских за чуткость и оперативную помощь.

История тем более показательна, что подобный случай произошёл в Казани совсем недавно. Тогда схватки начались у женщины прямо в машине на Мамадышском тракте. Её муж обратился к сотрудникам ДПС, и инспекторы Нияз Бурганов и Ильназ Залялиев сообщили о ситуации в дежурную часть и помогли паре быстро добраться до больницы. В обоих случаях всё закончилось благополучно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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