Пациентам с нарушениями обмена холестерина расширят спецпомощь

В Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко начал работу Региональный липидный центр, созданный на базе Центра управления сердечно-сосудистыми рисками. Новое подразделение будет принимать пациентов с нарушениями обмена холестерина, сообщает РИА Новости Крым.

В центре будут оказывать специализированную консультативную, лечебную и диагностическую помощь. Основная задача подразделения — сделать профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с дислипидемией, более доступными для жителей региона.

В медучреждении отмечают, что помощь такого профиля особенно важна из-за распространенности нарушений липидного обмена. Повышенный уровень холестерина считается одним из факторов развития атеросклероза сонных, мозговых и периферических артерий, а также ишемической болезни сердца.

При отсутствии своевременного лечения подобные заболевания могут прогрессировать и приводить к тяжелым последствиям. Среди возможных осложнений называются инфаркт миокарда, инсульт, сосудистая деменция и поражение артерий нижних конечностей, которое может сопровождаться риском ампутации.

Врачи РКБ имени Н. А. Семашко прошли профильное обучение и переняли практический опыт у специалистов ведущих федеральных медицинских организаций России. Подготовка проходила при участии экспертов НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, НМИЦ имени В. А. Алмазова и группы компаний «Медси».

Крымские специалисты освоили современные лекарственные и аппаратные методы коррекции дислипидемии. Эти подходы применяются для профилактики развития и прогрессирования заболеваний, связанных с атеросклерозом.

Работа центра также будет направлена на раннее выявление скрытых нарушений обмена веществ и подбор терапии для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.

Развитие такого направления помощи считают важным для системы здравоохранения Крыма. Ожидается, что системная работа липидного центра поможет сократить число тяжелых сосудистых осложнений, снизить инвалидизацию и улучшить качество жизни пациентов.

Рекомендуем также: