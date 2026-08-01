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Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В казанском метро запретили провозить собранные...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанский метрополитен официально закрыл двери для взрослых велосипедов: в собранном виде крупногабаритный инвентарь теперь в подземку не пропустят. Причина — длина. По сумме трёх измерений стандартный велосипед превышает лимит в 150 сантиметров, установленный постановлением Кабмина Татарстана.

В вагонах собранный велосипед перегораживает проходы, а на эскалаторе в час пик из-за него легко получить травму. Поэтому провоз возможен только в разобранном виде: транспортное средство нужно упаковать в чехол или плотную плёнку, чтобы не пачкать салон и не портить вещи других пассажиров.

Ограничения затронули и средства индивидуальной мобильности: электровелосипеды, электросамокаты и моноколёса без заводской упаковки тоже не пустят. Исключение — детские и инвалидные коляски. Тем, кто не готов расставаться с транспортом, остаются пригородные электрички — там велосипед провозят бесплатно.

Юрист Анна Краевская в разговоре с Inkazan пояснила: ограничение законно, если оно прописано в правилах и направлено на безопасность пассажиров. Полный запрет и ограничение — разные вещи. Велосипед разрешается провозить сложенным, в чехле или как ручную кладь, а ездить на нём по станциям и платформам нельзя. В толпе байк способен травмировать людей, создать затор или помешать эвакуации. Мера правомерна: она единая для всех, опубликована заранее и не противоречит федеральным нормам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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