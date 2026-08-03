Технологии

Минцифры предложило разрешить россиянам выбирать ИИ-помощника для смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Минцифры России подготовило проект постановления правительства, который вводит в продаваемых в стране смартфонах новый класс предустановленного ПО — «системных помощников» на основе искусственного интеллекта. Документ 3 августа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

При первом включении устройства пользователь сможет выбрать помощника из списка отечественных и зарубежных решений или полностью отказаться от предустановки. В министерстве пояснили, что такая программа позволяет управлять смартфоном, операционной системой и приложениями с помощью голосового, текстового или визуального ввода и должна заменить традиционные голосовые помощники. Для поисковых систем также допускаются решения со встроенным ИИ.

Проект требует обеспечить выбранному помощнику равные условия с решениями производителей устройств и операционных систем: доступность обновлений, пользовательскую настройку и одинаковое отображение в интерфейсе. Предустановленная версия должна быть бесплатной, не удаляться после обновлений и сохраняться после сброса к заводским настройкам.

В Минцифры подчеркнули, что документ не обязывает использовать какую-либо конкретную программу, компанию или платформу. «Механизм обеспечит равные условия для всех разработчиков ИИ-решений», — отметили в ведомстве. Если постановление примут, новые правила распространятся на все устройства, реализуемые на территории России.

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