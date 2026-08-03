Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Журналисты How-To Geek предупредили, что встроенная память смартфона — не лучшее место для ценной информации. По их словам, если с устройством что-то случится, накопленные фотографии, видео и документы могут стать недоступными.

Авторы также отметили, что цена телефона растёт вместе с объёмом накопителя, поэтому переплата за версии на 512 ГБ, 1 ТБ и больше не всегда оправдана. Ёмкое хранилище удобно для больших объёмов данных, но ключевые файлы держать на нём они не советуют.

Вместо этого журналисты рекомендуют покупать смартфоны с базовой памятью, а резервные копии важной информации хранить на домашнем жёстком диске. Ещё один вариант — дополнительно дублировать данные в облачном хранилище.

В конце июля издание SlashGear перечислило Android-смартфоны, которые будут получать обновления до 2030 года. В этот список вошли Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8 и другие модели.