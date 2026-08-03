Hello Kitty Party Land выйдет на Nintendo Switch 29 октября 2026 года

Sanrio выпустит собственную игру про Hello Kitty — Hello Kitty Party Land. Проект станет первым релизом нового игрового подразделения Sanrio Games и появится 29 октября 2026 года на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Игра рассчитана на совместное прохождение: играть можно одному или в компании до четырёх человек на одной консоли или по сети. В проект войдут более 45 мини-игр и настольные режимы с участием свыше 145 персонажей Sanrio. Управление сделают простым и понятным и детям, и взрослым.

О создании подразделения Sanrio Games компания объявила в апреле 2026 года. Раньше Sanrio в основном передавала права на персонажей сторонним разработчикам, теперь она сама участвует в планировании и создании игр. В ближайшие три года под новым брендом планируется выпустить около десяти проектов.

Пользователям будет доступно создание собственного персонажа с возможностью менять внешность и одежду, собирать наклейки и заниматься рыбалкой. Образ Hello Kitty создала дизайнер Юко Симидзу в 1974 году, впервые персонаж появился на маленьком кошельке в 1975 году.