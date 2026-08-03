Технологии

Hello Kitty Party Land выйдет на Nintendo Switch 29 октября 2026 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Sanrio анонсировала первый проект своего игрово...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Sanrio выпустит собственную игру про Hello Kitty — Hello Kitty Party Land. Проект станет первым релизом нового игрового подразделения Sanrio Games и появится 29 октября 2026 года на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Игра рассчитана на совместное прохождение: играть можно одному или в компании до четырёх человек на одной консоли или по сети. В проект войдут более 45 мини-игр и настольные режимы с участием свыше 145 персонажей Sanrio. Управление сделают простым и понятным и детям, и взрослым.

О создании подразделения Sanrio Games компания объявила в апреле 2026 года. Раньше Sanrio в основном передавала права на персонажей сторонним разработчикам, теперь она сама участвует в планировании и создании игр. В ближайшие три года под новым брендом планируется выпустить около десяти проектов.

Пользователям будет доступно создание собственного персонажа с возможностью менять внешность и одежду, собирать наклейки и заниматься рыбалкой. Образ Hello Kitty создала дизайнер Юко Симидзу в 1974 году, впервые персонаж появился на маленьком кошельке в 1975 году.

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