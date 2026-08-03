Мотоциклы СССР, которые ругали больше всего: 4 легендарные модели с характером

Советские мотоциклы до сих пор вспоминают с теплом: их ремонтировали во дворе, заводили «с толкача», чинили проволокой и передавали из рук в руки. Но ностальгия не отменяет факта: среди популярных моделей были и такие, которые владельцы ругали не меньше, чем любили.

Одни страдали от слабой электрики, другие капризничали на холостых оборотах, третьи требовали постоянной регулировки зажигания. Разбираем четыре легендарных мотоцикла, вокруг которых споры не утихают до сих пор.

«Паннония»: красивая венгерская классика с непростым нравом

Венгерская Pannonia в СССР считалась почти иномаркой мечты. Мотоциклы этой марки выпускались комбинатом «Чепель» с 1956 по 1975 год, а их внешний вид заметно отличался от привычной советской техники.

У «Паннонии» был узнаваемый силуэт, глубокие крылья и аккуратные линии. На фоне грубоватых отечественных моделей она выглядела почти аристократкой. Но за красивой внешностью, по воспоминаниям владельцев, скрывался характер.

На плохих грунтовках мотоцикл требовал осторожности. Двигателю не всегда хватало тяги, тормоза не прощали резких маневров, а свет и электрика часто вызывали нарекания. Особенно тяжело приходилось в дождь и на разбитых дорогах.

«Паннония была красивой, но требовала аккуратной езды и внимания к мелочам. На хорошей дороге она радовала, а на проселке быстро показывала слабые места», — отмечает автор блога «Авто почемучка».

При этом назвать модель провальной было бы несправедливо. Многие до сих пор ценят ее за простую конструкцию, ремонтопригодность и редкий для своего времени дизайн.

«Днепр» МТ-11: тяжелый мотоцикл, который любили за коляску

«Днепр» МТ-11 — один из самых узнаваемых тяжелых мотоциклов позднего советского периода. Модель выпускалась Киевским мотоциклетным заводом и оснащалась оппозитным двухцилиндровым двигателем объемом около 650 куб. см и мощностью 32 л. с. Такие характеристики приводят профильные справочники и каталоги ретротехники, включая Auto.ru.

Главный плюс «Днепра» — коляска. Для села, дачи, рыбалки, поездок за стройматериалами и хозяйственных дел такой мотоцикл был почти маленьким грузовиком. Он выглядел серьезно, внушительно и по-военному.

Но за это приходилось платить весом и капризами. Тяжелую машину было сложно катить вручную, особенно если двигатель заглох далеко от дома. Владельцы жаловались на регулировки, масло, карбюраторы и общее качество сборки отдельных экземпляров.

«Днепр прощал многое, но не равнодушие. Если за ним не следить, он быстро превращался из помощника в источник ежедневной головной боли», — рассказал мотолюбитель и реставратор Андрей Соколов.

Именно поэтому отношение к МТ-11 до сих пор полярное. Для одних это надежная рабочая лошадь, для других — тяжелый агрегат, который больше ремонтируешь, чем ездишь.

«ИЖ Юпитер-4»: хит продаж с капризным запуском

«ИЖ Юпитер-4» должен был стать шагом вперед для массового советского мотоцикла. Он был мощнее, современнее и внешне заметно свежее прежних моделей. Но вместе с обновлениями пришли и новые претензии.

Владельцы часто вспоминали нестабильную работу на холостых оборотах, проблемы с карбюраторами и зажиганием. По данным технических обзоров, у «Юпитера-4» действительно отмечали склонность к переливу топлива, нестабильную работу карбюраторов и необходимость регулярной регулировки системы зажигания.

Особенно тяжело мотоцикл переносил холод. Зимой или после долгого простоя запуск мог превращаться в отдельный ритуал: проверить свечи, подкачать топливо, отрегулировать зажигание, а потом все равно просить кого-то толкнуть.

«Юпитер-4 был быстрым и приятным, когда был настроен. Но стоило сбиться карбюратору или зажиганию — и поездка начиналась не с дороги, а с гаража», — вспоминал реставратор Андрей Соколов.

При этом у модели было много поклонников. Ее любили за динамику, доступность запчастей и возможность доработок. Но именно «болячки» запуска и настройки сделали «Юпитер-4» героем бесконечных гаражных споров.

«Восход 3М»: народный мотоцикл, который требовал мастера

«Восход 3М» выпускался Заводом имени Дегтярева и стал продолжением популярной ковровской линейки. Это был сравнительно легкий дорожный мотоцикл с одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 175 куб. см. По данным справочных материалов, максимальная скорость модели составляла около 105 км/ч, а сухая масса — примерно 121–125 кг.

Модель особенно любила сельская молодежь. «Восход» был проще и легче тяжелых мотоциклов, неплохо ехал по грунтовкам, не требовал огромного гаража и был понятен в ремонте.

Но и здесь хватало претензий. Водители жаловались на капризное зажигание, трудный запуск с ножки, перегрев и необходимость точной настройки. Если зажигание выставлял опытный мастер, мотоцикл оживал. Если нет — владелец мог долго бегать рядом, пытаясь завести его «с толкача».

На странице о мотоциклах «Восход» отмечается, что модель 3М стала существенной модернизацией прежних версий, получила обновления по охлаждению, приборной панели и другим узлам, но сохраняла характерную для двухтактной техники требовательность к настройке.

«Восход был простым, но не беспроблемным. Он любил правильные руки — тогда ехал бодро, а без настройки мог упрямиться весь день», — отмечает автор блога «Авто почемучка».

Почему эти мотоциклы ругали, но не забыли

Парадокс советской мототехники в том, что многие модели ругали именно потому, что на них много ездили. Их покупали, ремонтировали, перегружали, ставили на плохие дороги, заводили зимой, возили пассажиров, картошку, запчасти и все, что помещалось.

Да, у этих мотоциклов были слабые места. Электрика требовала внимания, карбюраторы сбивались, тормоза не всегда соответствовали ожиданиям, а запуск иногда превращался в испытание терпения.

Но именно поэтому вокруг них столько историй. Для кого-то «Паннония» была первой красивой техникой, для кого-то «Днепр» — семейным транспортом с коляской, «Юпитер-4» — символом молодости, а «Восход 3М» — первым настоящим мотоциклом.

Сегодня эти модели ценят уже не только за характеристики. Их восстанавливают, обсуждают, сравнивают и спорят о них до хрипоты, потому что каждая такая машина была не просто транспортом, а частью личной биографии.

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