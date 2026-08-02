Новости Казани

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Казанский священник Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» ответил тем, кто заявляет: «Бог в душе, а в храм ходить не буду». Он пояснил, что такая позиция противоречит христианскому учению: Церковь — это не просто здание, а единство всех верующих, и без него невозможно полноценное общение с Богом. Именно через Церковь совершаются таинства, через которые человек получает благодать.

Священник напомнил, что Церковь родилась в день Пятидесятницы, когда на апостолов сошёл Святой Дух. С тех пор она объединяет людей разных национальностей и культур. В Африке православные могут использовать барабаны, в Греции — иные облачения, но это лишь внешние отличия, не влияющие на единство веры. Четыре ключевых свойства Церкви — единство, святость, соборность и апостольство — сохраняются несмотря на любые культурные особенности.

Особое внимание Ермолин уделил церковной иерархии. Епископы рукополагают священников, те совершают богослужения и таинства, а дьяконы помогают им в этом. Священник — не просто проповедник, а носитель особой благодати, дарованной Господом. Без принадлежности к Церкви, подчеркнул батюшка, невозможно причащаться и исповедоваться. Древний принцип «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец» остаётся в силе: Церковь — необходимое условие спасения, а не опция для воцерковлённых.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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