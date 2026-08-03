Балынин: рост средней зарплаты ведет к увеличению пенсионных баллов

Средний уровень заработной платы в России в 2026 году может позволить работникам получить около четырех пенсионных баллов за год. Такой расчет привел доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с ТАСС.

По оценке эксперта, при ежемесячном доходе в сто четырнадцать тысяч рублей за год у гражданина сформируется четыре целых пятьсот девяносто две тысячных индивидуального пенсионного коэффициента. Если зарплата составит сто двадцать тысяч рублей в месяц, показатель вырастет до четырех целых восьмисот тридцати четырех тысячных коэффициента.

Балынин отметил, что такие значения соответствуют ожидаемому уровню средней заработной платы в 2026 году. По его прогнозу, средний доход работников может находиться в диапазоне от ста четырнадцати до ста двадцати тысяч рублей в месяц.

Эксперт также напомнил, что в 2025 году средняя зарплата в стране заметно выросла. По его данным, показатель увеличился на четырнадцать целых двадцать восемь сотых процента: с восьмидесяти девяти тысяч шестидесяти девяти рублей до ста одной тысячи семисот восьмидесяти четырех рублей.

Балынин считает, что положительная динамика оплаты труда может сохраниться и в 2026 году. Это, по его словам, позволит работникам при средней зарплате сформировать больше пенсионных баллов за год.

Ранее были опубликованы статистические данные о зарплатах в российских регионах. Согласно им, в мае средний доход от трудовой деятельности превысил сто тысяч рублей в двадцати пяти субъектах страны.

Самый высокий показатель зафиксировали на Чукотке, где средняя зарплата составила двести шестьдесят целых семь десятых тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась Магаданская область с результатом двести четырнадцать целых пять десятых тысячи рублей. Третью позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний доход достиг двухсот пяти целых четырех десятых тысячи рублей.

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