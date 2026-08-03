Российские создатели показали более 20 игр на выставке в Китае

На выставке ChinaJoy 2026 в Шанхае на стенде Московского кластера видеоигр и анимации показали более двадцати российских проектов, созданных двенадцатью компаниями, сообщает «Российская газета».

Посетители из Китая положительно оценили жанровое разнообразие представленных игр, высокий уровень сложности отдельных проектов, обращение к славянской мифологии и качество перевода для местной аудитории.

Одним из заметных проектов стал авиасимулятор «Корея. Ил-2». Игра посвящена воздушным сражениям начала пятидесятых годов прошлого века. Среди ее особенностей отмечаются реалистичная система управления, поддержка устройств виртуальной реальности и высокий уровень сложности. Выход проекта запланирован на 4 августа.

Внимание посетителей также привлек боевик TSAREVNA. Age of Tales, созданный по мотивам славянского фольклора. Боевая система игры основана на балетной пластике, а движения главной героини записывались с участием примы-балерины Большого театра Алены Ковалевой.

Еще одним проектом на стенде стал гоночный симулятор от SMP Esports. В нем представлены российские трассы и автомобили. Для демонстрации использовалось специальное оборудование, передающее отдачу руля, работу педалей, коробки передач и ручного тормоза.

Китайские игроки отдельно отметили, что на одной площадке были представлены авиасимуляторы, гонки, боевики, казуальные игры и проекты для виртуальной реальности. Большинство показанных игр получили перевод на китайский язык с учетом особенностей местного рынка.

Выставка принесла российским разработчикам и первые деловые результаты. Создатели хоррора DEDA достигли предварительных договоренностей с двумя китайскими издателями о выпуске игры в Китае.

Кроме того, стороны обсуждают возможность издания других проектов студии на китайском рынке, а также перевод китайских игр для российской аудитории.

ChinaJoy 2026 проходит с 31 июля по 3 августа в Новом международном выставочном центре Шанхая. По данным организаторов, в мероприятии участвуют почти девятьсот компаний из тридцати девяти стран и регионов. Более пятисот разработчиков и команд представляют свыше тысячи игровых проектов.

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