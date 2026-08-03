В парках и скверах Казани высадили более 1,2 тыс. деревьев в 2026 году

Почти две сотни сибирских кедров поселились в казанских парках. Вместе с другими новичками в 2026 году в городе высадили больше 1,2 тысячи деревьев. Саженцы привезли из «Императорского питомника» — хозяйства с вековой историей, знаменитого своим посадочным материалом. Такие хвойные вполне способны со временем стать местной достопримечательностью.

Зелёное хозяйство Казани не ограничивается посадкой. Деревья поливают каждый день, и речь идёт о пяти тысячах стволов в возрасте от года до десяти лет. Помогает автоматика: система полива протянулась почти на 300 километров. Работает она преимущественно ночью — меньше потерь на испарение, больше влаги корням.

Уход явно идёт на пользу: отпад саженцев держится на уровне 5%, хотя нормой считается до 10%. Секрет в регулярных процедурах. Деревьям обустраивают поливочные лунки, подкармливают азофоской и обрабатывают бордоской жидкостью от грибка и вредителей.