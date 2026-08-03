У татарстанцев не будет длинных выходных в связи с празднованием Дня Республики

Жителям Татарстана не стоит ждать длинных выходных в честь Дня Республики. 30 августа в этом году приходится на воскресенье, а правило переноса праздничного дня на следующий рабочий день распространяется только на федеральные праздники. Для региональных торжеств такого механизма нет, поэтому понедельник, 31 августа, будет обычным рабочим днем.

В региональном производственном календаре 30 августа значится официальным праздником. Но поскольку он совпадает с выходным, дополнительного отдыха не предусмотрено. В итоге в последний месяц лета у татарстанцев 21 рабочий день и 10 выходных.

Так что планы на понедельник лучше строить с учетом того, что это полноценный рабочий день.