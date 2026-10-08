Полный зал и долгий разговор со зрителями: в Казани состоялась большая премьера фильма «Я приду»

6 октября в Казани состоялась большая премьера полнометражного художественного фильма «Я приду» — картины, созданной в Татарстане и уже 8 октября выходящей во всероссийский прокат. Премьерный показ в кинотеатре «Киномакс» в KazanMall собрал полный зал, а после финальных титров разговор со зрителями продолжился: создателям и актерам фильма задавали много вопросов, обсуждая героев, семейную историю и путь картины к большому экрану.

Фильм лично представили генеральный продюсер Денис Супрунов, режиссер Булат Сабитов, народная артистка Республики Татарстан Нина Калаганова, актеры и участники съемочной группы. Именно встреча команды со зрителями и открытая сессия вопросов и ответов изначально были важной частью программы казанской премьеры. Большая премьера фильма «Я приду».

Для команды было особенно важно представить фильм в Казани: именно в Татарстане родился и создавался проект, который теперь выходит к зрителям по всей стране.

«Я приду» — трогательная семейная история о шестнадцатилетнем Тимофее, который отправляется на поиски бабушки — единственного родного человека, неожиданно переставшего отвечать на письма. Вслед за главным героем увязывается юный Малёк.

Из Татарстана — на федеральный экран

К большой премьере в Казани фильм подошел уже с серьезной историей: «Я приду» прошел более 20 российских и международных кинофестивалей и получил 10 наград. Большая премьера фильма «Я прид…

Вокруг картины вырос и большой социальный проект. Более 3 000 человек прислали фотографии своих бабушек и близких, свыше 2 000 снимков стали частью фильма.

А накануне казанской премьеры проект представили в Москве.

5 октября в РИА Новости состоялась большая пресс-конференция, посвященная фильму «Я приду» и его предстоящему всероссийскому прокату. Для независимой картины из Татарстана эта встреча стала важной точкой федерального информационного пути.

В тот же вечер предпремьерный показ «Я приду» прошел в московском кинотеатре «Октябрь». Москва также встретила фильм полным залом: после финальных титров зрители аплодировали картине и ее создателям.

А уже на следующий день команда привезла фильм домой — в Казань. И здесь «Я приду» вновь собрал полный зал, а большое количество вопросов после показа показало, что зрителю хочется не просто посмотреть эту историю, но и говорить о ней.

Таким образом, за два дня фильм прошел путь от большой пресс-конференции в РИА Новости и полного зала московского «Октября» до большой домашней премьеры в Казани.

8 октября начинается всероссийский прокат

Теперь для фильма начинается самый важный этап.

8 октября «Я приду» выходит во всероссийский прокат. Дата федерального старта была заявлена командой проекта заранее.

Еще до официального выхода в прокат рейтинг фильма на Кинопоиске составляет 9,5. Для независимого российского проекта зрительский интерес на старте особенно важен: дальнейшая жизнь картины на большом экране напрямую связана с присутствием фильма в расписании кинотеатров и выбором самого зрителя.

Для генерального продюсера Дениса Супрунова и всей команды сейчас одна из главных задач — сделать так, чтобы картину смогли увидеть не только зрители Москвы и Татарстана, но и жители других российских городов.

«Я приду» уже прошел фестивальный путь, получил первые награды, объединил вокруг себя тысячи семейных историй и встретился с первыми полными залами.

Москва приняла фильм аплодисментами. Казань встретила его полным залом. Теперь команда ждет зрителей по всей России.

С 8 октября — «Я приду» в кино.

Команда фильма приглашает кинотеатры включать картину в репертуар, а зрителей — искать «Я приду» в афишах своего города и поддержать независимое российское кино походом в кинотеатр.