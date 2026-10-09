Из пачки творога готовлю ужин вместо сырников: добавляю картошку и получаю сытные лепешки

Творог обычно отправляется в сырники или запеканку, но из него можно приготовить и полноценный несладкий ужин. Особенно когда в холодильнике осталась одна пачка, а на кухне нашлось несколько картофелин. Вместе они превращаются в мягкие лепешки с румяной корочкой, которые удобно подавать со сметаной или свежими овощами.

В отличие от обычных драников, такие лепешки получаются более нежными внутри. Творог добавляет легкую кислинку, а картофель делает блюдо сытным. При этом никакого сложного теста замешивать не придется, а на приготовление уйдет около получаса.

Что понадобится для творожно-картофельных лепешек

На 8–10 небольших лепешек возьмите:

творог 5–9% — 200 г;

картофель — 350 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3–4 ст. л.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

укроп — по желанию.

Для этого рецепта лучше подойдет творог средней влажности. Слишком сухой будет плохо соединяться с картофелем, а очень влажный потребует больше муки. Если в пачке заметна сыворотка, ее желательно предварительно слить.

Картофель используется сырой, поэтому предварительно отваривать его не нужно. Главное — натереть достаточно мелко, чтобы он успел приготовиться во время жарки.

Как соединить картошку с творогом

Очистите картофель и натрите на мелкой или средней терке. Переложите массу в сито и слегка отожмите лишний сок. Лук натрите на мелкой терке. Добавьте к картофелю и перемешайте, чтобы масса не успела сильно потемнеть. В отдельной миске разомните творог вилкой. Добавьте яйцо, соль, перец и мелко нарезанный укроп. Соедините творожную смесь с картофелем. Всыпьте сначала три столовые ложки муки и тщательно перемешайте. Проверьте консистенцию. Масса должна быть достаточно густой, чтобы ее можно было выкладывать ложкой и слегка разравнивать. Если она растекается, добавьте еще немного муки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте по 1,5–2 столовые ложки смеси, формируя лепешки толщиной около 1 см. Жарьте на умеренном огне примерно 4–5 минут с одной стороны. Затем осторожно переверните, уменьшите нагрев и готовьте еще 4–5 минут, при необходимости прикрыв крышкой.

Готовые лепешки должны хорошо держать форму, а картофель внутри — стать мягким, без хруста сырой стружки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «В этом рецепте особенно важно не делать лепешки толстыми. Картофель готовится дольше творога, поэтому слой около сантиметра позволяет получить мягкую середину без подгоревшей корочки. Если лепешки быстро темнеют, лучше уменьшить нагрев, а не сокращать время жарки».

Почему лепешки могут разваливаться

Одна из распространенных причин — избыток жидкости. Натертый картофель быстро выделяет сок, особенно после добавления соли. Если смешать его с влажным творогом и сразу отправить на сковороду, масса может оказаться слишком рыхлой.

Поэтому картофель желательно отжимать, а соль добавлять непосредственно перед жаркой. Если смесь все же стала жидкой, можно подсыпать немного муки, но не стоит превращать ее в плотное тесто.

Еще один важный момент — переворачивание. Не нужно двигать лепешки сразу после выкладывания. Сначала нижняя сторона должна схватиться и покрыться корочкой, иначе масса может прилипнуть к лопатке и развалиться.

Подавать творожно-картофельные лепешки лучше теплыми. К ним подойдет сметана с чесноком и укропом, натуральный йогурт или салат из огурцов. Получается простой ужин из доступных продуктов, который позволяет использовать пачку творога совсем не так, как обычно.

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