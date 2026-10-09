Драники хрустят только первые 5 минут, а потом становятся мягкими: почему проблема совсем не в масле

Сняли драники со сковороды, сложили красивой стопкой, поставили на стол — а пока все собрались ужинать, от хрустящей корочки почти ничего не осталось. Снаружи картофель стал мягким, хотя во время жарки драники были золотистыми и приятно хрустели.

Дело часто не в количестве масла, а в обычной привычке складывать горячие драники друг на друга. Из картофеля продолжает выходить пар, который оседает на соседних лепешках и увлажняет поджаренную поверхность. Корочка быстро теряет хруст, даже если сами драники были приготовлены правильно.

Почему корочка размокает после сковороды

Во время жарки поверхность картофеля теряет влагу, а крахмалистые участки подрумяниваются и становятся хрустящими. Но внутри драника остается вода, которая продолжает испаряться даже после выключения плиты.

Если сложить горячие лепешки стопкой или сразу накрыть тарелку крышкой, пару практически некуда выходить. Он конденсируется на поверхности, и сухая корочка постепенно размягчается.

Похожая ситуация возникает, когда драники выкладывают на несколько слоев бумажных полотенец и оставляют там надолго. Бумага впитывает масло, но одновременно задерживает влагу под нижней стороной лепешки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовые драники лучше сразу перекладывать на металлическую решетку в один слой. Воздух будет проходить и сверху, и снизу, поэтому корочка дольше останется сухой. Если готовите большую порцию, держите решетку в духовке при 80–90 градусах, пока жарятся остальные».

Как приготовить драники с хрустящей корочкой

Для 3–4 порций понадобится:

картофель — 700 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

1. Очистите картофель и натрите на крупной или средней терке. Лук натрите отдельно и добавьте к картофелю.

2. Переложите массу в сито и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Чем меньше свободной воды останется, тем быстрее поверхность начнет подрумяниваться.

3. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте непосредственно перед жаркой.

4. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте картофельную массу небольшими порциями, формируя лепешки толщиной около 5–7 мм.

5. Жарьте примерно 3–4 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. Не перегружайте сковороду.

6. Перекладывайте готовые драники на решетку, не складывая их стопкой.

Что еще мешает сохранить хруст

Даже правильное хранение после жарки не поможет, если картофельная масса изначально получилась слишком влажной. В таком случае драники могут подрумяниться снаружи, но внутри останутся чрезмерно мягкими и будут быстрее отдавать влагу.

Не стоит также добавлять слишком много муки. Она делает массу плотнее, а вместо тонкой картофельной корочки получается более мягкая поверхность, напоминающая тесто.

Если драники уже остыли и потеряли хруст, их можно вернуть на сухую разогретую сковороду на 1–2 минуты с каждой стороны. Это поможет убрать часть поверхностной влаги.

Лучше всего подавать драники сразу после приготовления, разложив их на широкой тарелке в один слой. А сметану ставить отдельно: если полить ею всю порцию заранее, корочка размокнет еще быстрее.

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