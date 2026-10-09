Учёные раскрыли тайну климатических перемен на Камчатке за тысячу лет

Камчатское озеро Чаша помогло ученым восстановить климатическую историю полуострова за 1,2 тыс. лет. Исследователи изучили донные отложения водоема и выяснили, как на погоду в регионе влияет Эль-Ниньо, сообщает ИА «Кам 24».

Специалисты исследовали отложения на дне озера Чаша, расположенного на юге Камчатки. В них сохранились годовые слои, по которым можно проследить изменения природных условий на протяжении длительного времени.

По составу этих слоев ученые восстановили, как менялась температура воздуха с мая по сентябрь в течение последних двенадцати столетий. Для этого они изучили содержание химических элементов в образцах и сопоставили результаты с данными метеостанции.

Особое внимание исследователи уделили брому. Его количество в донных отложениях связано с температурой воздуха в летний период, поэтому этот показатель помог оценить климатические изменения.

Анализ показал, что на климат Камчатки влияли несколько природных циклов. Один из них повторяется примерно раз в 88 лет и связан с солнечной активностью, а также с многолетними температурными колебаниями в северной части Тихого океана.

Другой цикл короче и длится около трех-четырех лет. Он связан с Эль-Ниньо — природным явлением, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми.

Такие процессы способны влиять на погоду далеко за пределами тропиков. По данным ученых, связь между Эль-Ниньо и температурными изменениями на Камчатке прослеживается на протяжении всего изученного периода.

Исследователи считают, что полученные данные помогут лучше понять причины климатических изменений в регионе. Знание климатической истории Камчатки также может быть полезно для изучения будущих природных процессов.

О результатах работы сообщили в Институте ядерной физики СО РАН.

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