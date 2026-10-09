Технологии

Сфотографировали документ, а текст получился мелким: телефон умеет превратить снимок в нормальный скан без принтера

Дима Кошкин Автор статьи
Как отсканировать документ на Android и iPhone ...

ПроКазань

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Сфотографировали договор, справку или заявление, а на экране получился лист с мелкими буквами, лишним столом по краям и неровными углами. Отправлять такой снимок неудобно, особенно если документ занимает только половину кадра.

Для подобных случаев в смартфонах предусмотрено сканирование документов. Оно позволяет выделить границы листа, выровнять изображение и сохранить результат в PDF без отдельного сканера.

Как отсканировать документ на Android

На многих Android-смартфонах сканирование доступно через Google Диск. Откройте приложение, нажмите на значок камеры или кнопку создания нового файла и выберите сканирование. Расположение функции зависит от версии приложения.

Наведите камеру на документ и сделайте снимок. После этого можно проверить границы листа, обрезать лишнее, скорректировать изображение и сохранить результат в PDF.

На некоторых моделях Samsung и других производителей похожая функция встроена непосредственно в камеру.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не фотографировал документ под углом, даже если приложение умеет выравнивать изображение. Лучше положить лист на ровную поверхность, обеспечить хорошее освещение и держать камеру прямо над ним. Так буквы останутся четче».

На iPhone сканер уже встроен

Владельцам iPhone необязательно скачивать отдельное приложение. Откройте «Заметки», создайте новую заметку и выберите сканирование документов через меню вложений.

Также функция доступна в приложении «Файлы» через меню дополнительных действий.

Камера определит границы документа, после чего можно поправить обрезку и сохранить скан. Несколько страниц удобно объединить в один документ.

Как сделать мелкий текст читаемым

Самое важное — снимать лист достаточно близко, чтобы он занимал большую часть кадра, но полностью помещался в изображении. Не стоит использовать цифровое увеличение: оно может ухудшить детализацию.

Если бумага белая, а текст черный, попробуйте соответствующий фильтр сканирования. Он способен повысить контрастность и сделать буквы заметнее.

При этом сканер не восстанавливает детали, которые камера изначально не смогла зафиксировать. Если текст получился размытым, лучше переснять страницу.

Готовый PDF удобно отправить по электронной почте или в мессенджере. Но если организация требует заверенную копию или оригинал документа, обычный скан с телефона его не заменит.

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