Жители Нижнекамска получили поздравление от Минниханова с 60-летием города

Нижнекамск отпраздновал 60-летие. Поздравление городу и его жителям направил Раис Татарстана Рустам Минниханов — соответствующий пост появился в его телеграм-канале.

Руководитель республики подчеркнул, что юбилей встречает один из крупнейших промышленных центров страны. По его словам, все успехи Нижнекамска — прямая заслуга горожан.

«Ветераны и те, кто сегодня своим ежедневным трудом делают столицу нефтехимии лучше, могут искренне гордиться им», — говорится в публикации.

Часть поздравления Минниханов написал на татарском языке: «Юбилей белән, Түбән Кама! Без синең һәм синең хезмәт сөючән кешеләрең белән горурланабыз!» В переводе это означает, что республика гордится городом и его трудолюбивыми людьми.

К посту приложено видео. Запись опубликована в канале Раиса Татарстана.