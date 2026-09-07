Самцы едят медвежат, как становятся людоедами: что мы знаем о медведях

После гибели туристки из Новосибирска в Турочакском районе Республики Алтай вновь начались споры о том, как действовать при появлении медведей рядом с людьми. О причинах выхода хищников к населенным пунктам рассказал ведущий научный сотрудник Алтайского государственного природного биосферного заповедника Юрий Калинкин в беседе со Звездой Алтая.

По словам специалиста, в Сибири одним из главных кормов для медведя перед зимовкой является кедровый орех. Зверь может питаться ягодами и кореньями, однако без ореха ему не хватает калорий для нажировки.

В этом году урожай кедрового ореха оказался слабым. В основном он сохранился в низинах — возле рек, озер и в низкогорье. Медведи спустились туда, быстро съели доступный корм и начали искать другие источники пищи.

Проблема в том, что именно в низинах расположены села и деревни. Там есть сады, огороды, мусорные площадки и запахи готовящейся еды, которые медведи способны чувствовать на большом расстоянии.

Калинкин отметил, что люди сами частично приучили животных к такой пище. На местах сбора орехов и стоянках нередко остаются пищевые отходы. Для медведя это легкий, калорийный и запоминающийся источник еды.

По словам ученого, медведи живут долго и обладают хорошей памятью. Старые особи могут помнить, где раньше находили доступную пищу, и возвращаться туда при нехватке естественного корма.

При этом лесные пожары в Красноярском крае, как считает Калинкин, не связаны с нынешними выходами медведей в Горном Алтае. По его словам, в регионе достаточно своих хищников, а условия для их обитания остаются подходящими.

Специалист объяснил, что в природе численность медведей регулируется жесткими механизмами: конкуренцией, голодом и каннибализмом. Самцы могут убивать медвежат, а самки уходят с потомством в более удаленные места.

Однако рядом с человеком естественных механизмов уже недостаточно. Если хищник получает доступ к человеческой пище, он постепенно теряет страх и может становиться опасным.

Калинкин подчеркнул, что медведь не сразу начинает нападать на человека. Для этого он должен преодолеть внутренний барьер. Если животное однажды получило пищу рядом с людьми, оно запоминает этот опыт и может повторять такое поведение.

По мнению специалиста, медведей, которые уже нападали на людей или перестали бояться человека, необходимо изымать из природы. Иначе опасная модель поведения может закрепляться и передаваться молодым животным.

Сейчас наиболее рискованными зонами эксперт назвал жилые территории в долинах рек Горного Алтая, где был хотя бы небольшой урожай ореха. В глубине тайги, по его словам, медведей сейчас меньше, потому что там им нечем кормиться.

Часть животных продолжает питаться ягодами — брусникой, рябиной и черникой. Калинкин считает, что такие медведи, сохранившие осторожность и страх перед человеком, не представляют такой же угрозы.

После участившихся выходов медведей Алтайский заповедник закрыл все эколого-просветительские маршруты до конца туристического сезона 2026 года. Решение приняли из-за риска для посетителей.

Специалисты также напоминают, что развитие туризма не должно вредить экосистеме. Пищевые отходы нельзя оставлять в природе, а риски для людей и диких животных необходимо учитывать заранее.

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