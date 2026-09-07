Не у нас

Самцы едят медвежат, как становятся людоедами: что мы знаем о медведях

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

После гибели туристки из Новосибирска в Турочакском районе Республики Алтай вновь начались споры о том, как действовать при появлении медведей рядом с людьми. О причинах выхода хищников к населенным пунктам рассказал ведущий научный сотрудник Алтайского государственного природного биосферного заповедника Юрий Калинкин в беседе со Звездой Алтая.

По словам специалиста, в Сибири одним из главных кормов для медведя перед зимовкой является кедровый орех. Зверь может питаться ягодами и кореньями, однако без ореха ему не хватает калорий для нажировки.

В этом году урожай кедрового ореха оказался слабым. В основном он сохранился в низинах — возле рек, озер и в низкогорье. Медведи спустились туда, быстро съели доступный корм и начали искать другие источники пищи.

Проблема в том, что именно в низинах расположены села и деревни. Там есть сады, огороды, мусорные площадки и запахи готовящейся еды, которые медведи способны чувствовать на большом расстоянии.

Калинкин отметил, что люди сами частично приучили животных к такой пище. На местах сбора орехов и стоянках нередко остаются пищевые отходы. Для медведя это легкий, калорийный и запоминающийся источник еды.

По словам ученого, медведи живут долго и обладают хорошей памятью. Старые особи могут помнить, где раньше находили доступную пищу, и возвращаться туда при нехватке естественного корма.

При этом лесные пожары в Красноярском крае, как считает Калинкин, не связаны с нынешними выходами медведей в Горном Алтае. По его словам, в регионе достаточно своих хищников, а условия для их обитания остаются подходящими.

Специалист объяснил, что в природе численность медведей регулируется жесткими механизмами: конкуренцией, голодом и каннибализмом. Самцы могут убивать медвежат, а самки уходят с потомством в более удаленные места.

Однако рядом с человеком естественных механизмов уже недостаточно. Если хищник получает доступ к человеческой пище, он постепенно теряет страх и может становиться опасным.

Калинкин подчеркнул, что медведь не сразу начинает нападать на человека. Для этого он должен преодолеть внутренний барьер. Если животное однажды получило пищу рядом с людьми, оно запоминает этот опыт и может повторять такое поведение.

По мнению специалиста, медведей, которые уже нападали на людей или перестали бояться человека, необходимо изымать из природы. Иначе опасная модель поведения может закрепляться и передаваться молодым животным.

Сейчас наиболее рискованными зонами эксперт назвал жилые территории в долинах рек Горного Алтая, где был хотя бы небольшой урожай ореха. В глубине тайги, по его словам, медведей сейчас меньше, потому что там им нечем кормиться.

Часть животных продолжает питаться ягодами — брусникой, рябиной и черникой. Калинкин считает, что такие медведи, сохранившие осторожность и страх перед человеком, не представляют такой же угрозы.

После участившихся выходов медведей Алтайский заповедник закрыл все эколого-просветительские маршруты до конца туристического сезона 2026 года. Решение приняли из-за риска для посетителей.

Специалисты также напоминают, что развитие туризма не должно вредить экосистеме. Пищевые отходы нельзя оставлять в природе, а риски для людей и диких животных необходимо учитывать заранее.

Рекомендуем также:

  1. Переросшие кабачки не выбрасываю: убираю середину и запекаю с фаршем — гарнир уже не нужен
  2. Домашнее лечо получается почти как суп: одна привычка с овощами дает слишком много жидкости
  3. Почему бабушки никогда не резали горячие пироги сразу после духовки: простая привычка меняла мякиш
  4. Яблочное повидло приходится варить часами: одна ошибка в начале добавляет лишнюю воду
  5. Курица дает много воды и никак не подрумянивается: одна ошибка превращает жарку в тушение

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Технологии

день назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

как выглядят клопы домашние постельные фото и где прячутся

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Гид по Казани

2 дня назад

Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем, где Казани строят без риска и с 100 000 ₽ бонусом

ремонт светодиодного светильника армстронг в Краснодаре

Кулинария

20 часов назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа

Кулинария

9 часов назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

день назад

Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки
Технологии
12 минут назад

Итоги эксперимента с томатами, летавшими в космос, подведут в "РГ"

В "Российской газете" 9 сентября подведут итоги...

Новости Татарстана

58 минут назад

2,4 миллиона татарстанцев получат прививки от гриппа в новом сезоне

Технологии

час назад

Появились рендеры Realme 16 Pro в стиле «Гарри Поттера»

Технологии

час назад

Apple ищет способы поднять доходы App Store

Технологии

2 часа назад

Huawei представила Mate XT 2: складной смартфон выйдет 12 сентября
Роботы-гуманоиды IFA 2026: сальто, шпагаты и Ro...
Технологии
46 минут назад

Роботы-гуманоиды IFA 2026: сальто, шпагаты и RoboCup

Кулинария

2 часа назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан вошел в число лидеров по покупкам товаров для кошек

Новости Казани

3 часа назад

Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году
Тишина входит в стоимость: где под Казанью отды...
Интересное в Казани
5 дней назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты