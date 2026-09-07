Игры московского кластера привлекут туристов в регионы России
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Компьютерные и мобильные игры, которые создаются в Московском кластере видеоигр и анимации, могут повысить туристическую привлекательность российских регионов. Разработчики намерены использовать виртуальные развлечения, чтобы заинтересовать геймеров географией и историей родной страны.
Такие проекты должны помочь продвижению территорий через игровую индустрию. Игры, по замыслу авторов, познакомят игроков с достопримечательностями и культурными особенностями разных областей России.
Работа над этим направлением ведется в рамках деятельности кластера, объединяющего специалистов в области видеоигр и анимации.
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