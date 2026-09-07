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Ученый назвал возможный состав темной материи

Анастасия Шарова Автор статьи
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Темная материя может быть связана с неизвестными элементарными частицами, компактными космическими объектами или с необходимостью по-новому объяснить действие гравитации. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института физики РГПУ имени А. И. Герцена Виталий Вертоградов, пишет progorod59.ru.

По словам ученого, существование темной материи подтверждается большим количеством наблюдений. При этом специалисты пока не установили, какую именно физическую природу имеет это явление.

Одна из научных версий предполагает, что темная материя состоит из элементарных частиц, которые еще не удалось открыть. Другая гипотеза рассматривает в качестве ее возможной основы компактные объекты, включая первичные и микроскопические черные дыры.

Также существуют модели, в которых объяснение темной материи связывают с особенностями гравитации. Согласно таким подходам, на больших расстояниях она может действовать иначе, чем это описывает теория относительности Эйнштейна.

Вертоградов отметил, что исследования темной материи помогают лучше понять состав Вселенной и процессы формирования галактик. Предполагается, что такого вещества во Вселенной примерно в десять раз больше, чем видимой материи.

Если ученым удастся обнаружить неизвестные частицы, это станет признаком новой физики. Если же их не найдут, исследователям, возможно, придется пересмотреть существующие представления о гравитации.

Ранее участники эксперимента LUX-ZEPLIN сообщили о возможном сигнале от темной материи. Детектор находится на глубине около 1,5 километра в бывшей золотой шахте в Южной Дакоте и использует примерно 10 тонн жидкого ксенона для поиска редких взаимодействий частиц.

Установка зафиксировала одно событие, которое специалисты сочли потенциально интересным. Однако ученые подчеркивают, что этот результат пока нуждается в подтверждении и повторных наблюдениях.

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