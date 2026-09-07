Huawei представила Mate XT 2: складной смартфон выйдет 12 сентября

Huawei официально представила Mate XT 2 — смартфон, корпус которого складывается втрое. Как сообщается на сайте корпорации, старт продаж запланирован на 12 сентября.Новинка будет доступна в черном, белом и фиолетовом цветах. Ее стоимость оценивается почти в 3 тысячи долларов, а самая дорогая версия обойдется в 3,73 тысячи. В полностью разложенном виде диагональ экрана превышает 25 сантиметров, что сравнимо с планшетом.Ранее лишь Samsung реализовала подобную задумку — компания представила такое устройство в декабре 2025 года, но затем приостановила его продажи.Кроме того, в партнерстве с China Unicom Huawei запустила первую широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй. Фактическая скорость загрузки в ней достигла 9834 Мбит/с, отправки — 1008 Мбит/с.