Технологии

Роботы-гуманоиды IFA 2026: сальто, шпагаты и RoboCup

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Роботы-гуманоиды на выставке IFA 2026 демонстри...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Берлинская выставка IFA 2026, которая проходит с 4 по 8 сентября, сделала робототехнику одной из главных тем. На стендах и сценах демонстрируют человекоподобных машин, умеющих делать сальто, садиться на шпагат и играть в футбол.

В шоу «Роботы на подиуме» на сцене IFA Creator Stage андроиды от PrimeBot Robots, EngineAI, Cozio Robotics и других компаний показывали ловкость и общались со зрителями. Четвероногий робот продемонстрировал, как может помогать спасателям при пожарах. Генеральный директор IFA Management GmbH Лейф Линднер отметил, что такие системы быстро развиваются и все больше интегрируются в повседневную жизнь.

На отдельной сцене основатель NEURA Robotics Дэвид Регер рассказал о физическом ИИ — технологии, которая позволяет машинам воспринимать среду и действовать автономно. По его словам, такие роботы смогут взять на себя тяжелую и рутинную работу из-за дефицита кадров. На форуме Smart Living Forum эксперты и представители компаний Posha и Circus Group обсудили, как андроиды появятся в домах и научатся учитывать привычки семьи.

С 4 по 8 сентября в зале 15 проходит RoboCup, где команды исследователей и студентов соревнуются в робофутболе. Автономные машины анализируют игру и координируют действия без участия человека. IFA 2026 — одна из крупнейших выставок потребительской электроники, в этом году ее фокус сделан на ИИ в гаджетах, умный дом и энергоэффективную технику.

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