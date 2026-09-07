2,4 миллиона татарстанцев получат прививки от гриппа в новом сезоне

В предстоящем сезоне простудных инфекций власти Татарстана планируют привить от гриппа около 2,4 миллиона человек — это 60 процентов населения республики. Как сообщили в правительстве региона, соответствующее решение уже принято.

В первую очередь вакцинация предназначена для детей, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Для них прививки будут бесплатными за счет федерального бюджета.

Работодателям рекомендовано организовать вакцинацию за свой счет как минимум для 75% сотрудников, которые не относятся к группам риска. Помимо этого, на предприятиях советуют ежедневно измерять температуру работникам и отстранять от работы тех, у кого есть признаки респираторных инфекций.