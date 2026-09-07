Новости Татарстана

2,4 миллиона татарстанцев получат прививки от гриппа в новом сезоне

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В предстоящем сезоне простудных инфекций власти Татарстана планируют привить от гриппа около 2,4 миллиона человек — это 60 процентов населения республики. Как сообщили в правительстве региона, соответствующее решение уже принято.

В первую очередь вакцинация предназначена для детей, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Для них прививки будут бесплатными за счет федерального бюджета.

Работодателям рекомендовано организовать вакцинацию за свой счет как минимум для 75% сотрудников, которые не относятся к группам риска. Помимо этого, на предприятиях советуют ежедневно измерять температуру работникам и отстранять от работы тех, у кого есть признаки респираторных инфекций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Технологии

день назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

сколько живет таракан прусак

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Гид по Казани

2 дня назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах

разместить рекламу на авто в Москве

Кулинария

20 часов назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа

Кулинария

9 часов назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

день назад

Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки
Технологии
12 минут назад

Итоги эксперимента с томатами, летавшими в космос, подведут в "РГ"

В "Российской газете" 9 сентября подведут итоги...

Не у нас

час назад

Huawei представила складывающийся втрое телефон

Технологии

час назад

Появились рендеры Realme 16 Pro в стиле «Гарри Поттера»

Технологии

час назад

Apple ищет способы поднять доходы App Store

Технологии

2 часа назад

Huawei представила Mate XT 2: складной смартфон выйдет 12 сентября
Роботы-гуманоиды IFA 2026: сальто, шпагаты и Ro...
Технологии
46 минут назад

Роботы-гуманоиды IFA 2026: сальто, шпагаты и RoboCup

Кулинария

2 часа назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу

Новости Казани

3 часа назад

Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году

Технологии

4 часа назад

Наушники Дропс получили масштабное обновление звука и автономности
Тишина входит в стоимость: где под Казанью отды...
Интересное в Казани
5 дней назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты