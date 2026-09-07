Технологии

Apple ищет способы поднять доходы App Store

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

По данным Марка Гурмана, Apple изучает возможные варианты увеличения выручки магазина приложений App Store. Официальных заявлений компания пока не делала, поэтому детали инициативы остаются неизвестными.

Источник утверждает, что идею активно поддерживают новый генеральный директор Джон Тернус и старший вице-президент по сервисам и здравоохранению Эдди Кью. Бывший руководитель App Store Фил Шиллер, недавно покинувший компанию, выступал против: он опасался недовольства разработчиков и повышенного внимания регуляторов.

Среди возможных мер обсуждают замену части ручной проверки приложений автоматической, что сократило бы расходы Apple, но могло бы ухудшить качество контроля. Также рассматривается повышение ежегодного взноса для разработчиков с нынешних 99 долларов или введение отдельной платы для крупных компаний с большим трафиком. Конкретные решения пока не объявлены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

23 часа назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Гид по Казани

день назад

Всё к новому учебному году: где купить, оформить и подготовить

отрава от тараканов самая эффективная в домашних условиях купить

Кулинария

день назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

ремонт вытяжки elica в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

день назад

Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа

Кулинария

19 часов назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки
Технологии
час назад

Мировое время предложат отвязать от вращения Земли с 2027 года

Мировое время могут отвязать от вращения Земли:...

Новости Татарстана

31 минуту назад

МЧС Татарстана выпустило экстренное предупреждение

Гид по Казани

день назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот

Кулинария

час назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу

Новости Татарстана

час назад

Татарстан вошел в число лидеров по покупкам товаров для кошек
Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 ...
Новости Казани
2 часа назад

Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году

Технологии

2 часа назад

Наушники Дропс получили масштабное обновление звука и автономности

Новости Татарстана

2 часа назад

Двух жителей Татарстана отметил благодарностью Владимир Путин

Не у нас

3 часа назад

Ученый назвал возможный состав темной материи
Тишина входит в стоимость: где под Казанью отды...
Интересное в Казани
5 дней назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты