Apple ищет способы поднять доходы App Store

По данным Марка Гурмана, Apple изучает возможные варианты увеличения выручки магазина приложений App Store. Официальных заявлений компания пока не делала, поэтому детали инициативы остаются неизвестными.

Источник утверждает, что идею активно поддерживают новый генеральный директор Джон Тернус и старший вице-президент по сервисам и здравоохранению Эдди Кью. Бывший руководитель App Store Фил Шиллер, недавно покинувший компанию, выступал против: он опасался недовольства разработчиков и повышенного внимания регуляторов.

Среди возможных мер обсуждают замену части ручной проверки приложений автоматической, что сократило бы расходы Apple, но могло бы ухудшить качество контроля. Также рассматривается повышение ежегодного взноса для разработчиков с нынешних 99 долларов или введение отдельной платы для крупных компаний с большим трафиком. Конкретные решения пока не объявлены.