Технологии

Наушники Дропс получили масштабное обновление звука и автономности

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Яндекс представил масштабное обновление наушников Дропс: инженеры переработали звук, усилили шумоподавление и увеличили время автономной работы.

Звучание стало более ровным, но насыщенным, а максимальная громкость выросла примерно на 10 децибел без потери качества. Активное шумоподавление стало глубже, в режиме прозрачности улучшили разборчивость речи.

Время работы в ресурсоёмком режиме, когда включены шумоподавление и голосовая активация Алисы, увеличилось на 15–20%. Алгоритмы точнее оценивают остаток заряда и равномерно распределяют его между наушниками. На iOS приложение Алиса AI стало реже выгружаться из памяти.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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