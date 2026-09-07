Наушники Дропс получили масштабное обновление звука и автономности
Яндекс представил масштабное обновление наушников Дропс: инженеры переработали звук, усилили шумоподавление и увеличили время автономной работы.
Звучание стало более ровным, но насыщенным, а максимальная громкость выросла примерно на 10 децибел без потери качества. Активное шумоподавление стало глубже, в режиме прозрачности улучшили разборчивость речи.
Время работы в ресурсоёмком режиме, когда включены шумоподавление и голосовая активация Алисы, увеличилось на 15–20%. Алгоритмы точнее оценивают остаток заряда и равномерно распределяют его между наушниками. На iOS приложение Алиса AI стало реже выгружаться из памяти.
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