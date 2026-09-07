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Huawei представила складывающийся втрое телефон

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Huawei представила в Китае складной смартфон Mate XT 2 Ultimate Design с тройной конструкцией экрана. Описание модели опубликовано на официальном сайте Huawei.

В полностью раскрытом виде экран смартфона достигает 10,2 дюйма, или более 25 сантиметров по диагонали. По размеру такая панель сопоставима с небольшим планшетом.

Mate XT 2 стал продолжением линейки тройных складных устройств Huawei. Первая модель Mate XT была представлена в Китае в 2024 году, а позднее вышла на международный рынок.

Новая версия получила несколько вариантов расцветки, включая черный, белый и фиолетовый. Смартфон оснащен процессором Kirin 9050 Pro, защитой от воды по стандарту IP59 и тройной основной камерой.

Стоимость Mate XT 2 в Китае начинается с 19 999 юаней. Это почти 3 тысячи долларов по текущему курсу.

Для старших версий цена выше. В зависимости от объема памяти стоимость может доходить примерно до 3,73 тысячи долларов.

Продажи смартфона в Китае запланированы на 12 сентября. На старте Huawei делает ставку на необычную конструкцию устройства и крупный экран, который можно использовать в разных режимах складывания.

Ранее похожую идею тройного складного смартфона развивали и другие производители. При этом Huawei остается одним из первых брендов, доведших такую конструкцию до массовых продаж.

Также ранее Huawei вместе с China Unicom запустила широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй. По заявленным данным, фактическая скорость загрузки достигала 9834 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с.

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