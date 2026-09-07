Появились рендеры Realme 16 Pro в стиле «Гарри Поттера»

Компания Realme представила тизер с надписью «LET THE MAGIC BEGIN» и стопкой старинных чемоданов, намекнув на выпуск специальной версии смартфона. Вскоре в Сети появились рендеры модели Realme 16 Pro Harry Potter Edition, сообщает сайт Ferra.

Судя по ним, задняя крышка устройства будет выполнена из тёмно-коричневого материала с ромбовидным узором и золотистой окантовкой. Центральное место займёт герб Хогвартса с металлическим блеском и девизом школы, а под ним будет нанесена надпись «Harry Potter».

Согласно утечке, специальная версия получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, обычный Realme 16 Pro оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1272×2772, частотой обновления 144 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7300 Max и аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Официальной информации о цене и дате выхода Harry Potter Edition пока нет.