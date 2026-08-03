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Психолог объяснила, почему одну и ту же фразу люди слышат по-разному

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Психолог Вера Никишина объяснила, что мозг по-р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Доктор психологических наук Вера Никишина рассказала РИА Новости, что разное восприятие одной и той же неразборчивой фразы объясняется работой мозга. По словам директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, акустическая волна сама по себе не содержит смысла, а мозг быстро подбирает для неё знакомые шаблоны, иногда ошибочные.

Поводом для обсуждения стало распространившееся в соцсетях видео с детской игрушкой: при нажатии пианино голосом Чебурашки звучит неразборчивая фраза. Одни слушатели различили «ты где?», другие — «это не я!». Никишина отметила, что мозг не оставляет звук бессмысленным, так как это затратно, и начинает перебирать наиболее вероятные варианты.

Психолог добавила, что первые слушатели без подсказки слышали в этом шуме гораздо больше вариантов, чем два, которые потом стали предлагать. Склонность мозга достраивать смысл она назвала оправданной с точки зрения эволюции: древним людям такая особенность помогала замечать опасность, например, принимать шелест листьев за шаги хищника.

По её словам, феномен пианино с Чебурашкой — не просто забавный случай, а большая социальная иллюстрация того, что человек живёт в мире, который создаёт мозг, и мозг часто обманывает, например в иллюзиях восприятия.

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