Новости Казани

Разлив сточных вод на Гаврилова обошелся нарушителю в 1,3 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Собственник участка на улице Гаврилова в Казани...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Несанкционированный сброс сточных вод на улице Гаврилова в Казани обошелся нарушителю в 1,353 миллиона рублей. Об этом сообщили в Минэкологии Татарстана. После обращения местных жителей специалисты ведомства выехали на место и собрали образцы воды и грунта.

Загрязнение затронуло 674 квадратных метра. В почве обнаружили превышение предельно допустимых концентраций хлоридов и нитритного азота. Владелец участка, одновременно являющийся юридическим лицом и виновником случившегося, не стал добровольно компенсировать ущерб.

Тогда экологи подали иск в Арбитражный суд Татарстана. Суд встал на сторону ведомства, и всю сумму взыскали. С начала 2026 года Минэкологии вынесло 571 постановление по делам об административных правонарушениях, а общий размер штрафов перевалил за семь миллионов рублей.

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