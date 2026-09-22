Разлив сточных вод на Гаврилова обошелся нарушителю в 1,3 млн рублей

Несанкционированный сброс сточных вод на улице Гаврилова в Казани обошелся нарушителю в 1,353 миллиона рублей. Об этом сообщили в Минэкологии Татарстана. После обращения местных жителей специалисты ведомства выехали на место и собрали образцы воды и грунта.

Загрязнение затронуло 674 квадратных метра. В почве обнаружили превышение предельно допустимых концентраций хлоридов и нитритного азота. Владелец участка, одновременно являющийся юридическим лицом и виновником случившегося, не стал добровольно компенсировать ущерб.

Тогда экологи подали иск в Арбитражный суд Татарстана. Суд встал на сторону ведомства, и всю сумму взыскали. С начала 2026 года Минэкологии вынесло 571 постановление по делам об административных правонарушениях, а общий размер штрафов перевалил за семь миллионов рублей.