Почти 50% предотвратимых случаев рака связаны с двумя факторами

Почти четыре из десяти новых случаев рака в мире могут быть связаны с изменяемыми факторами риска. К такому выводу пришли специалисты ВОЗ и Международного агентства по изучению рака, проанализировав данные за 2022 год, пишет Science XXI.

Всего в 2022 году в мире зарегистрировали около 19 миллионов новых онкологических диагнозов. По оценке экспертов, примерно 38 процентов из них были связаны с 30 факторами, которые можно скорректировать или снизить их влияние.

Чаще всего среди предотвратимых случаев встречались опухоли легких, желудка и шейки матки. Эти виды рака сильнее других связаны с образом жизни, инфекциями и условиями окружающей среды.

Главным фактором риска остается табак. С ним связывают около 15 процентов всех новых случаев рака, а среди мужчин — примерно 23 процента.

На втором месте оказался алкоголь. По расчетам специалистов, с его употреблением связано 3,2 процента диагнозов, или около 700 тысяч случаев.

Вместе табак и алкоголь приходятся почти на половину предотвратимых случаев онкологических заболеваний. При этом вклад каждого фактора различается в зависимости от пола, региона и распространенности привычек.

Загрязнение воздуха также показало заметное влияние, но его роль неодинакова в разных частях мира. В Восточной Азии с ним связали около 15 процентов случаев рака легких у женщин, а в Северной Африке и Западной Азии — примерно 20 процентов у мужчин.

Отдельную группу факторов составляют инфекции. По данным исследования, они связаны примерно с 10 процентами новых случаев рака.

У женщин значительная часть предотвратимых заболеваний была связана с вирусом папилломы человека. Этот вирус может приводить к развитию рака шейки матки.

Рак желудка чаще выявляли у мужчин. Его связывали с курением, а также с инфекциями, распространение которых может усиливаться при скученности, плохой санитарии и нехватке чистой воды.

Авторы анализа пришли к выводу, что снижение воздействия известных факторов риска могло бы предотвратить значительную часть онкологических заболеваний. Однако такие оценки относятся к популяции в целом и не позволяют предсказать риск для конкретного человека.

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