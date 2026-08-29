Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Картофель и фарш — сочетание настолько привычное, что придумать с ним что-то новое кажется почти невозможным. Обычно из этих продуктов получаются котлеты с пюре, жареная картошка с мясом или большая запеканка. Но есть вариант проще: картофель нарезаем тонкими пластинками, перекладываем сочным фаршем и готовим все вместе на сковороде под крышкой.

Получается полноценный ужин без отдельного гарнира. Снизу картофель приобретает аппетитную корочку, внутри становится мягким, а мясной сок пропитывает соседние слои. Особенно удобно, что для блюда нужны продукты, которые часто уже есть дома.

Что понадобится

На 4 порции берем:

картофель — 700 г;

мясной фарш — 400 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

яйца — 2 штуки;

сметану — 3 столовые ложки;

сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 столовая ложка;

соль и черный перец — по вкусу;

укроп или другая зелень — по желанию.

Фарш подойдет практически любой. Со свининой блюдо получается сочнее, говядина дает более выраженный мясной вкус, а смешанный вариант позволяет получить баланс между ними.

Картофель режем как можно тоньше

Очищенный картофель нарезаем кружочками толщиной примерно 2–3 миллиметра. Это важный момент: толстые ломтики будут готовиться значительно дольше фарша. Если дома есть терка-мандолина, проще воспользоваться ею.

Картофель после нарезки промываем и обязательно обсушиваем. Как объясняет «Гастрономъ», при приготовлении картофеля результат во многом зависит от сорта и количества крахмала: одни клубни лучше держат форму, другие быстрее становятся рассыпчатыми. Для нашего блюда удобнее картофель, который хорошо размягчается при приготовлении.

Фарш тем временем соединяем с мелко нарезанным луком, чесноком, солью и перцем. Слишком долго вымешивать его не требуется — достаточно равномерно распределить ингредиенты.

Выкладываем все слоями прямо на сковороду

Большую сковороду слегка смазываем растительным маслом и закрываем дно половиной картофельных кружочков. Их лучше укладывать немного внахлест, чтобы получился сплошной слой. Картофель слегка солим и перчим.

Сверху распределяем фарш, стараясь сделать одинаковую толщину по всей площади сковороды. Закрываем мясо оставшимся картофелем.

Отдельно смешиваем яйца со сметаной и небольшим количеством соли. Получившейся смесью равномерно заливаем картофель, после чего накрываем сковороду крышкой.

Главный секрет — небольшой огонь

Ставить сковороду сразу на максимальный нагрев не стоит. Нижний слой картофеля успеет подгореть раньше, чем приготовятся мясо и верхние ломтики. После появления легкого шипения уменьшаем огонь и готовим блюдо под крышкой примерно 25–30 минут.

Похожий принцип используется во многих картофельных блюдах с мясной начинкой: ингредиентам необходимо достаточно времени, чтобы одновременно приготовиться внутри. На «Едим Дома» также можно встретить рецепты, где картофель сочетают с фаршем и сливочными или сметанными заливками — они помогают сохранить начинку сочной.

Через 25 минут проверяем картофель ножом. Если он легко прокалывается, посыпаем поверхность тертым сыром, снова закрываем крышку и оставляем еще примерно на 5 минут. За это время сыр полностью расплавится.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Больше всего мне нравится, что здесь не приходится отдельно готовить мясо и гарнир. Нарезала картофель, собрала все в одной сковороде — и дальше остается только дождаться. А когда сыр расплавляется, блюдо уже выглядит так, будто с ним пришлось возиться гораздо дольше».

Почему лучше не подавать сразу

После выключения плиты стоит оставить блюдо под крышкой еще на 5–10 минут. За это время слои немного стабилизируются, поэтому картофель с фаршем будет проще разрезать на аккуратные порции.

Сверху можно добавить свежий укроп или зеленый лук. Отдельный гарнир уже не требуется — достаточно свежих овощей, соленых огурцов или простого салата.

Есть еще один плюс: рецепт легко менять под содержимое холодильника. Между фаршем и картофелем можно добавить тонко нарезанные помидоры или грибы, а вместо обычного твердого сыра использовать сулугуни.

В итоге из самых обычных картошки и фарша получается большой сытный ужин на одной сковороде. Активной работы здесь действительно примерно на 10 минут: почистить и нарезать продукты, собрать слои и приготовить заливку. Остальное блюдо делает практически самостоятельно под крышкой.

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