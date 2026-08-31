МРОТ 2026 в Татарстане: величина и на что влияет

С 2026 года минимальный размер оплаты труда в Татарстане составит 27 093 рубля в месяц. Это не просто цифра: от нее напрямую зависят зарплаты, пособия и даже некоторые штрафы.

МРОТ — это нижняя планка, которую работодатель обязан платить сотруднику, отработавшему полный месяц на полной ставке. Государство так борется с неоправданно низкими официальными зарплатами и использует этот показатель как инструмент социальной политики.

Считают МРОТ от медианной зарплаты по стране: Росстат берет данные за предшествующий год, а затем применяет коэффициент. С 2021 года он равен 42%, и эту пропорцию пересматривают минимум раз в пять лет. Но в 2026 году для Татарстана соотношение оказалось выше — 48% от медианной зарплаты за 2024 год.

Изменение МРОТ тянет за собой три вещи. Во-первых, зарплаты: платить меньше установленного минимума нельзя. Во-вторых, социальные выплаты — например, пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам рассчитываются с учетом этой величины. В-третьих, некоторые штрафы и обязательные платежи для бизнеса тоже привязаны к МРОТ, так что финансовая нагрузка на организации может вырасти.

Для работников МРОТ — гарантия, что труд не оценят ниже минимального порога. Для работодателей — дополнительная статья расходов. В любом случае изменение заметят обе стороны.