Официальный курс доллара поднялся выше 80 рублей

По данным Банка России, официальный курс доллара впервые за длительное время превысил 80 рублей. Американская валюта подорожала на 61 копейку — до 80,07 рубля.

Евро также укрепился: он вырос на 77 копеек, до 91,96 рубля, тогда как ещё в пятницу торговался выше 91 рубля. На Forex ослабление рубля продолжилось: евро поднимался до 92,5 рубля, а курс юаня снижался до 11,9 рубля.

По оценке экспертов, на динамику влияют уменьшение стоимости нефти, сезонный фактор, геополитическая обстановка и завершение налогового периода. Reuters цитирует Наталью Мильчакову из Freedom Finance Global: «Рубль дешевеет ко всем мировым резервным валютам, что традиционно для начала месяца».