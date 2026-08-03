Не у нас

Эксперт Шапарин заявил, что России грозит дальнейшее старение автопарка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Средний возраст легковых автомобилей в России достиг пятнадцати с половиной лет, а около семидесяти процентов машин уже эксплуатируются более десяти лет, передает КП со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По оценке специалистов, к категории автомобилей старше десяти лет относятся сорок семь целых сорок пять сотых миллиона легковых машин. При этом почти каждый пятый автомобиль находится в эксплуатации уже более двадцати лет. Эксперты предупреждают, что при сохранении нынешней динамики автопарк продолжит стареть.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, российский показатель сопоставим с уровнем Румынии и Венгрии. В Чехии и Греции средний возраст машин выше и составляет шестнадцать с половиной и семнадцать целых восемь десятых года соответственно. Средний показатель по Европе равен двенадцати целым семи десятым года, а в Германии, Великобритании и Франции автомобили в среднем используются около десяти — одиннадцати лет.

Десять лет назад ситуация в России была иной. В 2016 году средний возраст легкового автопарка составлял двенадцать с половиной лет, что соответствует нынешнему уровню США.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков связал старение автопарка с падением продаж новых автомобилей. По его словам, раньше в стране ежегодно продавалось от двух до двух с половиной миллионов новых машин, тогда как сейчас показатель находится на уровне примерно одного целого трех десятых — одного целого пяти десятых миллиона.

Одной из главных причин эксперт назвал рост цен. Также на ситуацию повлияли уход западных производителей и перестройка рынка. В результате многие владельцы предпочитают дольше пользоваться уже имеющимися автомобилями.

По данным «Автостата», средний срок владения машиной вырос с четырех лет и десяти месяцев в 2016 году до семи с половиной лет.

Специалисты отмечают, что возраст автомобиля связан не только с расходами на обслуживание, но и с безопасностью. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что официально с техническими неисправностями связывают лишь три — пять процентов дорожно-транспортных происшествий, однако реальная доля может быть выше.

С увеличением срока эксплуатации растет вероятность отказа тормозов, рулевого управления и других важных узлов. Кроме того, старые автомобили часто не имеют современных электронных систем активной безопасности, а коррозия кузова снижает уровень защиты при аварии.

Еще одной проблемой эксперты называют экологию. Чем старше автомобиль, тем выше риск увеличения вредных выбросов.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин прогнозирует, что при сохранении текущих тенденций к 2030 году средний возраст российского автопарка может превысить двадцать лет.

Эксперты считают, что замедлить старение парка можно только за счет увеличения продаж новых машин. Максим Кадаков полагает, что для стабилизации рынка необходимо продавать не менее двух — двух целых двух десятых миллиона автомобилей в год, а для полноценного обновления парка — около трех миллионов.

Среди возможных мер называются доработка программ государственной поддержки, возвращение программы утилизации старых автомобилей и рост доли российских комплектующих. По мнению специалистов, это может помочь снизить стоимость новых машин.

Рекомендуем также:

  1. Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов
  2. UnionPay уже не гарантия: чем платить за границей в 2026 году
  3. Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера
  4. Маринованный чеснок на зиму: хрустит и исчезает со стола первым
  5. Торт без духовки и сгущёнки: нежный «Муравейник» за 15 минут

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

16 часов назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Интересное в Казани

8 часов назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

удаление борщевика цена

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Интересное в Казани

3 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

демонтаж люстры в Москве

Технологии

12 часов назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Новости Казани

день назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Новости Казани

день назад

Частные школы Казани просят до миллиона рублей за год обучения

Новости России

2 часа назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

Наука

день назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии
Новости Татарстана
20 минут назад

Две трети новых объектов в Набережных Челнах — производственные

Две трети новых объектов в Набережных Челнах — ...

Не у нас

10 минут назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Гид по Казани

час назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

Не у нас

19 минут назад

Российские создатели показали более 20 игр на выставке в Китае

Не у нас

28 минут назад

Создателям из стран под санкциями грозит потеря доступа к мировому Android
В парках и скверах Казани высадили более 1,2 ты...
Новости Казани
час назад

В парках и скверах Казани высадили более 1,2 тыс. деревьев в 2026 году

Новости России

55 минут назад

Мотоциклы СССР, которые ругали чаще всего: 4 спорные легенды

Технологии

56 минут назад

Минцифры предложило разрешить россиянам выбирать ИИ-помощника для смартфона

Технологии

2 часа назад

Мобильная MMO Palworld Online от Garena выйдет в 2026 году
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой