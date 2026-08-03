Эксперт Шапарин заявил, что России грозит дальнейшее старение автопарка

Средний возраст легковых автомобилей в России достиг пятнадцати с половиной лет, а около семидесяти процентов машин уже эксплуатируются более десяти лет, передает КП со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По оценке специалистов, к категории автомобилей старше десяти лет относятся сорок семь целых сорок пять сотых миллиона легковых машин. При этом почти каждый пятый автомобиль находится в эксплуатации уже более двадцати лет. Эксперты предупреждают, что при сохранении нынешней динамики автопарк продолжит стареть.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, российский показатель сопоставим с уровнем Румынии и Венгрии. В Чехии и Греции средний возраст машин выше и составляет шестнадцать с половиной и семнадцать целых восемь десятых года соответственно. Средний показатель по Европе равен двенадцати целым семи десятым года, а в Германии, Великобритании и Франции автомобили в среднем используются около десяти — одиннадцати лет.

Десять лет назад ситуация в России была иной. В 2016 году средний возраст легкового автопарка составлял двенадцать с половиной лет, что соответствует нынешнему уровню США.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков связал старение автопарка с падением продаж новых автомобилей. По его словам, раньше в стране ежегодно продавалось от двух до двух с половиной миллионов новых машин, тогда как сейчас показатель находится на уровне примерно одного целого трех десятых — одного целого пяти десятых миллиона.

Одной из главных причин эксперт назвал рост цен. Также на ситуацию повлияли уход западных производителей и перестройка рынка. В результате многие владельцы предпочитают дольше пользоваться уже имеющимися автомобилями.

По данным «Автостата», средний срок владения машиной вырос с четырех лет и десяти месяцев в 2016 году до семи с половиной лет.

Специалисты отмечают, что возраст автомобиля связан не только с расходами на обслуживание, но и с безопасностью. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что официально с техническими неисправностями связывают лишь три — пять процентов дорожно-транспортных происшествий, однако реальная доля может быть выше.

С увеличением срока эксплуатации растет вероятность отказа тормозов, рулевого управления и других важных узлов. Кроме того, старые автомобили часто не имеют современных электронных систем активной безопасности, а коррозия кузова снижает уровень защиты при аварии.

Еще одной проблемой эксперты называют экологию. Чем старше автомобиль, тем выше риск увеличения вредных выбросов.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин прогнозирует, что при сохранении текущих тенденций к 2030 году средний возраст российского автопарка может превысить двадцать лет.

Эксперты считают, что замедлить старение парка можно только за счет увеличения продаж новых машин. Максим Кадаков полагает, что для стабилизации рынка необходимо продавать не менее двух — двух целых двух десятых миллиона автомобилей в год, а для полноценного обновления парка — около трех миллионов.

Среди возможных мер называются доработка программ государственной поддержки, возвращение программы утилизации старых автомобилей и рост доли российских комплектующих. По мнению специалистов, это может помочь снизить стоимость новых машин.

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