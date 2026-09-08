Сердечный клапан через прокол впервые установили подростку в Югре

17-летняя жительница Пыть-Яха стала первой пациенткой в Окружном кардиоцентре Югры, которой провели транскатетерную имплантацию клапана легочной артерии. По данным «Российской газеты», это вмешательство вошло в первую сотню подобных операций в России.

У девушки врожденный порок сердца, ранее ей уже делали малоинвазивные операции, но со временем развилась выраженная недостаточность клапана. Как пояснил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, из-за этого сердце увеличивалось, появлялась одышка, а физические нагрузки давались тяжелее.

Клапан установили через небольшой прокол в бедренной вене, что позволило отказаться от операции на открытом сердце, которая раньше была единственным способом лечения таких пациентов. Уже на следующие сутки девушку перевели из реанимации в отделение детской кардиохирургии.