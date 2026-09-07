Не у нас

МК выяснил, чем грозит сохранение ключевой ставки ЦБ на 14%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 14 процентов годовых на заседании 11 сентября 2026 года. Такой прогноз дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с МК.

По словам экономиста, регулятор, вероятно, возьмет паузу после предыдущих снижений ставки. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 14 процентов годовых.

Николаев считает, что сохранение ставки без изменений может стать сигналом о более жестком подходе к денежно-кредитной политике. По его оценке, такой шаг нужен для сдерживания инфляционного давления.

Поводом для осторожности стали ускорение роста цен, ослабление рубля и ситуация с ценами на моторное топливо. Также среди факторов риска называются высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Часть аналитиков допускает, что ЦБ все же может пойти на небольшое снижение ставки. В качестве альтернативного сценария обсуждается уменьшение на 0,25 процентного пункта — до 13,75 процента годовых.

Однако базовым вариантом для ряда экспертов остается пауза. Аналитики SberCIB также прогнозируют, что на заседании 11 сентября Банк России сохранит ставку на уровне 14 процентов.

Дополнительное давление на цены осенью могут оказать рост коммунальных платежей, индексация грузовых железнодорожных тарифов и введение новых сборов.

На предыдущем заседании 24 июля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14 процентов годовых. Тогда регулятор заявил, что дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков.

Таким образом, перед сентябрьским заседанием у ЦБ остается выбор между осторожным продолжением смягчения политики и паузой для оценки новых инфляционных рисков.

Рекомендуем также:

  1. Переросшие кабачки не выбрасываю: убираю середину и запекаю с фаршем — гарнир уже не нужен
  2. Домашнее лечо получается почти как суп: одна привычка с овощами дает слишком много жидкости
  3. Почему бабушки никогда не резали горячие пироги сразу после духовки: простая привычка меняла мякиш
  4. Яблочное повидло приходится варить часами: одна ошибка в начале добавляет лишнюю воду
  5. Курица дает много воды и никак не подрумянивается: одна ошибка превращает жарку в тушение

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Кулинария

день назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

запах от стиральной машины как избавиться

Технологии

день назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Гид по Казани

3 дня назад

Коттеджные посёлки Казани: где начинается жизнь за городом

пошить футболки на заказ в Москве

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

20 часов назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа

Кулинария

9 часов назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке
Технологии
12 минут назад

Итоги эксперимента с томатами, летавшими в космос, подведут в "РГ"

В "Российской газете" 9 сентября подведут итоги...

Новости Татарстана

57 минут назад

2,4 миллиона татарстанцев получат прививки от гриппа в новом сезоне

Технологии

час назад

Появились рендеры Realme 16 Pro в стиле «Гарри Поттера»

Технологии

час назад

Apple ищет способы поднять доходы App Store

Новости Татарстана

2 часа назад

МЧС Татарстана выпустило экстренное предупреждение
Роботы-гуманоиды IFA 2026: сальто, шпагаты и Ro...
Технологии
46 минут назад

Роботы-гуманоиды IFA 2026: сальто, шпагаты и RoboCup

Технологии

2 часа назад

Huawei представила Mate XT 2: складной смартфон выйдет 12 сентября

Кулинария

2 часа назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан вошел в число лидеров по покупкам товаров для кошек
Осенний гид по Казани: места, события и впечатл...
Гид по Казани
5 дней назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления