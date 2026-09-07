МК выяснил, чем грозит сохранение ключевой ставки ЦБ на 14%

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 14 процентов годовых на заседании 11 сентября 2026 года. Такой прогноз дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с МК.

По словам экономиста, регулятор, вероятно, возьмет паузу после предыдущих снижений ставки. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 14 процентов годовых.

Николаев считает, что сохранение ставки без изменений может стать сигналом о более жестком подходе к денежно-кредитной политике. По его оценке, такой шаг нужен для сдерживания инфляционного давления.

Поводом для осторожности стали ускорение роста цен, ослабление рубля и ситуация с ценами на моторное топливо. Также среди факторов риска называются высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Часть аналитиков допускает, что ЦБ все же может пойти на небольшое снижение ставки. В качестве альтернативного сценария обсуждается уменьшение на 0,25 процентного пункта — до 13,75 процента годовых.

Однако базовым вариантом для ряда экспертов остается пауза. Аналитики SberCIB также прогнозируют, что на заседании 11 сентября Банк России сохранит ставку на уровне 14 процентов.

Дополнительное давление на цены осенью могут оказать рост коммунальных платежей, индексация грузовых железнодорожных тарифов и введение новых сборов.

На предыдущем заседании 24 июля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14 процентов годовых. Тогда регулятор заявил, что дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков.

Таким образом, перед сентябрьским заседанием у ЦБ остается выбор между осторожным продолжением смягчения политики и паузой для оценки новых инфляционных рисков.

Рекомендуем также: