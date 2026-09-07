Татарстан вошел в число лидеров по покупкам товаров для кошек

В Татарстане зафиксировали заметный спрос на товары для кошек: республика заняла четвертую позицию среди российских регионов по таким покупкам. Доля товаров для кошек в корзинах их владельцев составила 1,1%. При этом по покупкам корма для собак регион не попал в первую десятку, что указывает на заметную разницу в спросе на товары для разных домашних животных.

Исследование провели «Х5 Медиа» и аналитики Х5. Они опросили более 1,4 тысячи покупателей, чтобы выяснить, как наличие питомца отражается на привычках человека в магазине. Среди участников были жители крупных регионов России, включая Татарстан. Итоги показали, что владельцы кошек и собак отличаются по частоте визитов в магазины, уровню спонтанности и подходу к выбору товаров.

С домашними животными живут 66% опрошенных. Среди женщин этот показатель выше — 72%, среди мужчин — 59%. Самым распространенным питомцем оказалась кошка: ее держат 52% участников исследования. Собака занимает второе место — 22%. Владельцы животных чаще состоят в семье: 80% против 75% среди тех, у кого питомцев нет. Также они чаще ведут более подвижный образ жизни: 32% против 25%.

Покупатели с питомцами активнее посещают магазины. Ежедневно туда ходят 43% владельцев животных, тогда как среди людей без питомцев этот показатель составляет 32%. Доставкой через интернет они пользуются в 1,3 раза чаще. Это может быть связано с тем, что корм и наполнитель удобнее получать с курьером. Кроме того, животное меняет распорядок дня хозяина и создает дополнительные причины зайти в магазин, особенно если речь идет о владельцах собак, которым нужно регулярно гулять с питомцем.

Наличие животного влияет и на незапланированные покупки. Среди владельцев питомцев 86% регулярно берут товары импульсивно, а среди людей без животных — 76%. Новые продукты они также пробуют охотнее: 53% готовы купить незнакомый товар против 46% в группе без питомцев.

Различия между владельцами собак и кошек заметны и в расходах. Собачники тратят на продукты примерно на 25% больше, при этом доля корма в чеках у обеих групп одинаковая. Основная разница приходится на готовую еду, напитки, кофе и алкоголь. То есть владельцы собак чаще увеличивают траты не за счет товаров для питомца, а за счет покупок для себя.

В среднем владельцы собак бывают в магазине 27 раз в месяц, почти ежедневно. При этом 29% из них называют себя спонтанными людьми. Владельцы кошек ходят за покупками реже — около 23 раз в месяц. За год такая разница дает более 50 дополнительных визитов у собачников. Кошатники при этом чаще планируют покупки: 78% заранее готовятся к делам, а 53% внимательно читают состав товара на упаковке.

Такое различие связано с образом жизни. Собака требует прогулок по расписанию, и магазин часто становится частью маршрута. Поэтому случайный заход может закончиться незапланированной покупкой. Кошка не задает хозяину такого режима, поэтому ее владелец чаще сам выбирает время похода в магазин и лучше готовится к нему.

Время покупок у этих групп тоже отличается. Владельцы кошек активнее ходят в магазины днем — с 10:00 до 15:00. У владельцев собак пик приходится на вечер: 34% их покупок совершается с 18:00 до 23:00. Это может быть связано с вечерними прогулками.

Питомцы также влияют на спрос на готовый кофе. Его покупают две трети владельцев животных и каждый второй покупатель без питомца. В магазинах кофе берут 40% владельцев животных, а среди собачников — почти каждый второй. Кошатники чаще выбирают другой формат: 16% идут за кофе в кафе или пекарню, тогда как среди владельцев собак таких 9%.

Похожая разница видна и в покупке готовой еды. Упакованные блюда не реже одного раза в месяц приобретают 60% владельцев собак и 49% владельцев кошек. Готовые салаты покупатели с животными берут в 1,7 раза чаще, чем люди без питомцев. Последние чаще выбирают более сытные позиции: выпечку — 29% против 24%, вторые блюда — 24% против 20%.

Чековая аналитика также показала различия в составе корзины. У владельцев кошек на первом месте молоко — 17% покупок. Далее идут традиционные кисломолочные продукты — 15%, хлеб — 14%, а также квас, тоник, овощи и зелень — по 14%. Владельцы собак чаще покупают квас и тоник — 16%, молоко — 15% и колбасные изделия — 14%. При этом корм для кошек входит в пятерку самых заметных товаров в корзине собачников с долей 14%, что может говорить о наличии у части таких покупателей еще и кошки.

Наибольшее число покупок товаров для животных приходится на Москву и Московскую область, Краснодарский край, Ростовскую, Нижегородскую и Свердловскую области. В Краснодарском крае и Ростовской области выше доля товаров для собак, а в Нижегородской области и Татарстане — для кошек.

По данным исследования, домашний питомец влияет не только на быт, но и на покупательские привычки. Животное меняет расписание владельца, частоту походов в магазин и готовность к незапланированным покупкам. Эти различия могут учитывать рекламодатели и торговые сети при размещении товаров и выборе способов общения с покупателями.

Опрос проходил в августе 2026 года через собственную интернет-панель Х5. В нем участвовали 1 415 человек старше 18 лет из разных регионов России. Чековая аналитика построена на обезличенных данных 2,1 миллиона покупателей, которые не менее двух раз в месяц приобретали корм для кошек или собак в сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» с 1 января по 30 июля 2026 года.