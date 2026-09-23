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Минфин предложил блокировать господдержку по ПДС на 5 лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Минфин готовит поправки к правилам программы долгосрочных сбережений. Изменения должны ограничить возможность сразу выводить государственное софинансирование после его зачисления, сообщает РБК.

Ведомство обсуждает, на какой срок такие средства могут быть заблокированы. Речь идет именно о донастройке программы, окончательное решение пока не принято.

Поводом для обсуждения стала ситуация с выводом средств из ПДС после получения государственной поддержки. В конце 2025 года Минфин обратил внимание, что пенсионеры и предпенсионеры, для которых предусмотрены более гибкие условия, массово забирали деньги сразу после зачисления софинансирования.

По итогам 2025 года участники программы вывели со счетов 33,05 миллиарда рублей. Из этой суммы 30,7 миллиарда рублей пришлось на второе полугодие, когда была перечислена господдержка.

В первом полугодии 2026 года объем единовременных выплат по программе долгосрочных сбережений составил 12,37 миллиарда рублей.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что вопрос остается дискуссионным. По его словам, обсуждение планируется провести на площадке профильного комитета Госдумы.

Чебесков напомнил, что ранее предлагался пятилетний срок. При этом, по его словам, звучали и другие варианты — семь или десять лет. Минфин готов к открытому обсуждению этого вопроса.

В конце апреля 2026 года в Госдуму уже вносился законопроект, который предусматривал минимальный пятилетний срок участия в ПДС для получения выплат за счет государственного софинансирования. До первого чтения документ не дошел.

По словам замминистра, к обсуждению темы планируют вернуться после выборов. Окончательное решение может быть принято уже в этом году.

Ранее Банк России и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддерживали идею увеличить срок до пяти лет. В Центробанке при этом отмечали, что новые правила должны распространяться только на новых участников программы.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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